تغییر تاکتیک داعش به معنای شکست آن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "جان کربی" در پاسخ به پرسشی در خصوص راهبرد آمریکا در قبال داعش گفت: هنوز مدت کوتاهی از اجرای راهبرد آمریکا علیه داعش می گذرد و ارزیابی آن در این مدت کوتاه اقدامی عجولانه است.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در ادامه گفت: نکته مهم این است که این راهبرد گرچه کامل نیست، اما اثرگذار بوده است. ما تاثیر مستقیم بر عملکرد داعش در داخل عراق و سوریه داشته ایم. داعش منابع درآمد خود را با توجه به حملات هوایی که به پالایشگاه ها و نقاط جمع آوری نفت خام در داخل سوریه صورت گرفته، از دست داده است. حملات هوایی دیگر نیز مراکز فرماندهی و کنترل و مراکز مالی آن را هدف قرار داده است.

کربی در توضیح حملات انجام شده علیه مواضع داعش گفت: این حملات، اردوهای آموزشی داعش را هدف قرار داده و تعداد زیادی از وسایل نقلیه و توپخانه های آنها را از بین برده، آنها در این حملات صدها نیروی خود را از دست داده اند و آزادی عملی که قبلا برای تردد در منطقه داشتند، ندارند.

به گفته سخنگوی پنتاگون، داعش مجبور شده در برابر فشار نیروهای عراقی و کُرد، تاکتیک های خود را تغییر دهد. این به معنای شکست این گروه نیست، اما زمان به نفع این گروه نیست. ما باور داریم که این راهبرد موثر است و نتایج خود را نشان داده است. زمانی که ما در هشتم آگوست یعنی کمتر از سه ماه پیش این عملیات را شروع کردیم گفتیم که ممکن است عملیاتی یک ساله را در پیش داشته باشیم، از این رو صبر در این راه ضروری است.