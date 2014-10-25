به مناسبت 30 سالگی ترميناتور/ فیلمی که آرنولد را معروف کرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از هاليوود ريپورتر، فيلم ترمیناتوركه 30 سال پيش در چنين زماني اكران شد، موجب ازدواج چند زوج با يكديگر شد و سودي يك ميليارد و 400 ميليون دلاري در سراسر جهان براي صنعت سينما رقم زد.

جيمز كامرون كه امروز 60 ساله است، سر همين فيلم با گال آن هارد به عنوان تهيه كننده و يكي از نويسندگان فيلم آشنا شد كه بعدها به همسر دومش بدل شد و اين دو در فاصله 1985 تا 1989 با هم زندگي مشترك داشتند. فيلم اول ترمیناتور كه با بودجه 6.4 ميليون دلار ساخته شد با سودي 78 ميليون دلاري در سراسر جهان روبه رو شد.

آرنولد شوارتزنگر دلش مي خواست در نقش قهرمانان فيلم بازي كند نه در نقش منفي فيلم و با جيمز كامرون به عنوان كارگردان درباره گرفتن نقش كيال ريس صحبت كرده بود. اين نقش بعدا به مايكل بين رسيد و كارگردان با دادن آن به شوراتزنگر كه اكنون 67 ساله است، مخالف كرد و گفت او بايد نقش ماشين كشتار را بازي كند. كامرون با يادآوري اولين ديدارش با شوارتزنگر گفت: من اصلا دنبال او مي‌گشتم و فكر مي كردم او مي تواند يك ترمیناتور خوب باشد. او مثل يك بولدوزر است.

ترمیناتور يا «نابودگر» به کارگردانی جیمز کامرون و با بازی آرنولد شوارتزنگر، مایکل بین و لیندا همیلتون محصول سال ۱۹۸۴ است.

فیلم در صحنه‌های اولیه مخاطب را به سال ۲۰۲۹ می‌برد؛ دورانی که در بحبوحه جنگ هسته‌ای، ماشین‌ها و روبات‌ها عملاً کنترل زمین را به دست گرفته‌اند و مشغول نابود کردن آخرین انسان‌های باقی‌مانده هستند. نابودگر (آرنولد شوارزنگر) که یک سایبورگ یا ربات انسان‌نما است، به سال ۱۹۸۴ فرستاده می‌شود تا زنی جوان به نام سارا کانر (لیندا همیلتون) را که مادر جان کانر ناجی بشریت در جدال با روبات‌ها خواهد بود بکشد. به دنبال او نیروهای انسان‌ها نیز یک جنگجوی جوان را به اسم کایل ریس می‌فرستند تا از سارا کانر در مقابل نابودگر دفاع کند. این دو فرستاده درگیر رقابتی پرفراز و نشیب می‌شوند تا این که در انتها نابودگر از بین می‌رود و ماه‌ها بعد سارا از آن جنگجوی جوان فرزندی به دنیا می آورد. اين بچه در قسمت‌هاي بعد فرمانده مقاومت انسان‌ها در برابر شبکه آسمان است