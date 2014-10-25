ورود 750 پرونده به تعزیرات حکومتی استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ممیزی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مهرماه ۱۳۹۳ تعداد ۷۵۰ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شده و در این مدت تعداد ۷۶۵ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی مختومه شده است که عملکرد تعزیرات حکومتی استان در مهرماه ۱۳۹۳ بر اساس آمار موجود ۱۰۲ درصد است.

وی ادامه داد: در بخش کالا و خدمات تعداد ۴۹۷ فقره پرونده در بخش بهداشت و درمان ۱۲۸ فقره پرونده و در بخش قاچاق کالا و ارز تعداد ۶۳ فقره پرونده وارد شده است.

ممیزی افزود: عملکرد تعزیرات حکومتی استان در بخش کالا و خدمات ۱۰۲ درصد، در بخش بهداشت و درمان ۱۰۰ درصد و در بخش قاچاق کالا و ارز عملکرد صددرصد است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: در تعزیرات حکومتی شهرستان خدابنده تعداد ۱۸۵ فقره پرونده وارد و تعداد ۱۸۷ فقره پرونده مختومه شده است.

ممیزی افزود: بر اساس آرای صادره از سوی شعب تعزیرات حکومتی استان متخلفین پرونده ها جمعا به پرداخت جریمه ای بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال محکوم گردیدند.