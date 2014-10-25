به گزارش خبرنگار مهر، همایش راه ابریشم که بعداز ظهر امروز در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد با حاشیه‌هایی همچون حضور اندک مدعوین اصفهانی که منجر به اعتراض "کیم چان هی" همسر استاندار استان "گئونگ سانگ بک دو" شد همراه بود، چرا که این مقام مسئول میزان استقبال مردم اصفهان از این همایش را با استقبال مردم شیراز مقایسه کرد و بیان داشت: تاکنون با همایشی به این گونه مواجه نبودم که میزبانان کمتر از مهمان‌ها باشند.

عدم حضور هیچ یک از مسئولان بالا رتبه استان و حتی شهرداری اصفهان نیز در این همایش سه ساعته جای تامل داشت.

ناهماهنگی در روند اجرای برنامه نیز از دیگر حاشیه‌های این همایش بود چرا که بر اساس هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌‌های صورت گرفته و از آنجایی که بیش از دو سوم افراد حاضر در سالن کره‌ای بودند قرار بود متن سخنرانی دکتر اللهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان برای مدعوین به صورت خودکار ترجمه و به صورت میکروفن در اختیار آنها قرار گیرد که تا آخرین جمله این مدیر کل هم این سیستم در اختیار مهمانان قرار نگرفت.

اهدای "عاج طلایی سیلا" توسط معاون استان استاندار "گئونگ سانگ بک دو" و هدیه زرین دیگری توسط همسر استاندار "گئونگ سانگ بک دو" به شهرداری اصفهان نیز از دیگر حاشیه‌های این همایش بود که در ازای هدیه‌ای که شهرداری اصفهان در قالب صنایع دستی خاتم کاری در پک‌های شهرداری به این مهمانان اهدا کرد بسیار قابل توجه بود.

نمایش کلیپی که توسط شهرداری اصفهان و کره جنوبی ساخته شده بود که در بخشی از این کلیپ بانوان کره‌ای با لباس نامناسب نمایش داده شدند نیز از دیگر حاشیه‌های این همایش بود.