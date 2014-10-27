شور و هیجان به کشتی همدان باز می گردد/ تماشای دیدار های لیگ برتر جایزه بزرگ کشور رایگان است

قاسم ربیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری مرحله سوم و نهایی رقابت های لیگ برتر کشتی جایزه بزرگ باشگاه های کشور در همدان اظهار داشت: قرار بود که این رقابت ها پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در همدان برگزار شود که خبر رحلت جانسوز رئیس مجلس خبرگان آیت الله مهدوی کنی شوک بزرگی را به کشور وارد کرد از همین رو این رقابت ها لغو شد.

وی افزود: همچنین اطلاع رسانی به تیم ها شده بود که مسابقات در آن هفته لغو شده و تیم ها به همدان نیایند.

دبیر هیئت کشتی استان همدان با بیان اینکه با تصمیم فدراسیون مقرر شد که این مسابقات پنجشنبه و جمعه هفته جاری ۷ و ۸ آبان ماه برگزار شود، گفت: این مسابقات با حضور هشت تیم در رشته آزاد و پنج تیم در رشته فرنگی در سالن ابن سینای همدان برگزار می شود.

ربیعیان عنوان کرد: این مسابقات با حضور کشتی گیران مطرح آسیایی، جهانی و المپیک در قالب تیم های شرکت کننده انجام می شود و تماشای بازی برای علاقه مندان به کشتی رایگان است و انتظار داریم مردم همدان استقبال با شکوهی از این مسابقات داشته باشند.

وی با اشاره به تیم همدان گفت: تیم صنایع غذایی سحر همدان با دو تیم سحر همدان و جوانان سحر همدان در این مسابقات شرکت می کند که دو کشتی گیر مطرح روسی برای تیم خریداری شده و سه شنبه وارد همدان می شوند تا امتیازاتی که دور قبل کسب کرده ایم در این دور جبران شود.

گفتنی است مرحله سوم و نهایی رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور با حضور هشت تیم در رشته آزاد و پنج تیم در رشته فرنگی در سالن سه هزار نفری ابن سینا همدان برگزار شود.