توصیه های محیط زیستی برای حفظ سلامت عزاداران حسینی به مناطق 22

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه حجم بزرگی از نذورات و پذیرایی در ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف در هیأت ها توزیع می شود و از آنجایی که این ظروف تهدید بزرگی برای سلامت عزاداران و محیط زیست شهری هستند، بنابراین رعایت اقداماتی از جمله مدیریت بهینه پسماندهای خشک و تر در اطراف هیأت ها و مساجد، اقدامات آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی در خصوص کاهش مصرف و مضرات بهداشتی، زیست محیطی ظروف پلاستیکی و حفاظت از محیط زیست ضروری است.



بر پایه این گزارش برگزاری کلاسهای آموزشی برای مسوولان مساجد، تکایا و هیأت های مذهبی پیرامون مضرات استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و رعایت مسائل زیست محیطی و ارائه دستورالعمل آموزش محیط زیست، برگزاری جلسات هم اندیشی با ائمه جماعات مساجد به منظور گنجاندن مسائل محیط زیست و مضرات استفاده ظروف پلاستیکی در جلسات و سخنرانی های مساجد برای انتقال مفاهیم کاربردی به عزاداران حسینی و نظارت بر هیأت های مذهبی و توزیع سطلهای آبی رنگ ویژه پسماندهای خشک در هیأت های، تکایا و مساجد فاقد مخزنهای جمع آوری زباله از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص است.



این گزارش می افزاید: مسوولیت اجرای این دستورالعمل در منطقه بر عهده معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه و مسوولیت نظارت بر حسن اجرا بر عهده ستاد محیط زیست و توسعه پایدار است، بنابراین ضروری است واحد محیط زیست هر منطقه گزارش اجرای دستورالعمل را به صورت هفتگی به ستاد محیط زیست و توسعه پایدار ارایه دهد.