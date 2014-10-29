سیدعزت الله ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما در حاشیه جلسه دیدار با اعضای هیات مدیره المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات ضد و نقیضی که پس از جلسه با روسای باشگاه ها و رئیس فدراسیون فوتبال در مطبوعات منتشر شده است، اظهار کرد: آن جلسه ربطی به راه دادن دوربین های صدا و سیما به استادیوم‌های فوتبال نداشت. برخی از همکاران رسانه ای ما روی یک موضوع خاص که اصلا بحث آن در جلسه مذکور نیامده بود، زوم (تمرکز) کردند در حالی که آن جلسه مشکلات فوتبال و کمک هایی را که رسانه ملی می تواند به فوتبال داشته باشد، بررسی کرد و اصلا حق پخش بحث جدی ما در آن جلسه نبود.

وی ادامه داد: رقمی که امروز فدراسیون فوتبال به آن نیاز دارد، رقم بسیار بالایی است که باید در چارچوب های دیگری فراهم شود. همین که این فرایند قانونمند شود برای ما اهمیت داشت و در آن جلسه دنبال این بودیم که چطور می توانیم فدراسیون فوتبال و باشگاه ها را یاری دهیم تا وظیفه شان را انجام دهند. بنابراین مطالبی که روسای باشگاه ها داشتند و بعد از جلسه در رسانه ها منتشر شد و مطلبی که از قول رئیس فدراسیون فوتبال گفته شده، حتما درست است.

ضرغامی با اشاره به اینکه ربطی ندارد که بعد از این جلسه حتما بازی‌ها بخش شود، تصریح کرد: انشاءالله دنبال یک اقدام ریشه ای هستیم و فرمایش آقای تاج در برنامه «90» مکمل سخنان دیگر مسئولان فدراسیون بود و امیدواریم که بتوانیم مسائل فدراسیون فوتبال را حل کنیم.

رییس سازمان صدا و سیما در پاسخ به خبرنگار مهر که با نزدیک شدن به 16 آبان و معرفی رییس جدید سازمان یا ابقای شما چه حرفی برای گفتن دارید؟ عنوان کرد: انشاالله تحولات خوبی شکل می‌گیرد.

رئیس رسانه ملی همچنین در حاشیه این مراسم در پاسخ به خبرنگار رسانه دیگر درباره پیشنهادهایی که از «دوبی اسپرت» و «الجزیره» برای پخش لیگ برتر شده است، توضیح داد: ما اصلا وارد این بحث ها نمی‌شویم. رسانه ملی همیشه جایگاه جدی پیش مردم دارد و مردم ترجیح می دهند برنامه ها را به بهترین نحو از شبکه های داخلی تماشا کنند، بنابراین آن بخش اصلا مطرح نیست.

وی ادامه داد: من به دنبال این هستم که برای حمایت از فوتبال مسیر قانونی را از طریق دولت و مجلس پیگیری کنم و با توجه به علاقه ای که به فوتبال دارم این را وظیفه شخصی خود می دانم و رسانه ملی نیز توجه ویژه ای به فوتبال دارد.

ضرغامی در پایان گفت: انشاءالله با قانونمند شدن این مسیر هم وضعیت فوتبال روشن می شود و هم مدیران فوتبال برنامه ریزی بهتری خواهند داشت. اگر من امروز به جلسه دولت بروم این مساله را مطرح خواهم کرد.