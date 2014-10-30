نهمین جشنواره قرآنی "مدهامتان" در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بیکی، صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌های استان، گفت: مرحله استانی نهمین جشنواره قرآنی مدهامتان با شرکت 142 نفر از اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گلستان از صبح پنجشنبه در مسجد جامع شهدای کوی اوزینه آغاز شد.

وی افزود: نهمین جشنواره قرآنی مدهامتان به منظور جهت‌دهی و غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان و نیز استفاده از ابزارهای فرهنگی و هنری برای جذب بیشتر و بهتر آنان به مساجد، در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نهمین جشنواره بزرگ قرآن برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره در 7 رشته برگزار می‌شود، افزود: این رشته‌ها شامل؛ قرائت، حفظ، اذان، ترتیل، تفسیر، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه و تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز است.

بیکی اهداف برگزاری این جشنواره را، شناسایی و ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی جوانان علاقه‌مند به قرآن و فرهنگ غنی اسلام، حضور پر نشاط ‌تر اعضای کانون‌ها در فعالیت‌های قرآنی ملی و بین‌‌المللی، کشف و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی فعال کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور در قالب ایجاد رقابت سالم، ترغیب و تشویق مدیران کانون‌ها به کشف استعدادهای محلی و منطقه‌ای فعال در امور قرآنی، آشنایی بیشتر مردم و مسئولان با استعدادها و ظرفیت‌های قرآنی موجود در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و کشف و شناسایی استعدادهای موجود در امر تفسیر قرآن در بین ائمه جماعات مساجد برشمرد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گلستان یادآور شد: برگزیدگان مرحله استانی این دوره از مسابقات به مرحله کشوری که دی سال جاری در خوزستان برگزار می شود، راه می‌یابند.

وی از ثبت نام 142 نفردر مرحله استانی این جشنواره در دو رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد، 16 نفر در رشته قرائت، 30 نفر در رشته حفظ، 18 نفر در رشته اذان، 7 نفر در رشته ترتیل و 23 نفر در رشته تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز زیر 16 سال و 14 نفر در رشته قرائت، 11 نفر در رشته حفظ، 12 نفر در رشته اذان و 11 نفر در رشته ترتیل بالای 16 سال شرکت کردند.

وی خاطرنشان کرد: سیدمحمد راد، فرشاد ابیضی، جواد شاهینی و حسین وطنی مرحله استانی نهمین جشنواره قرانی مدهامتان استان گلستان را داوری می‌کنند.