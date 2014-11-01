مدارس سه شهرستان در بوشهر به علت بارندگی تعطیل شد

اصغر حصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران را از شب گذشته در نقاط مختلف استان بوشهر شاهد بوده ایم که در برخی از شهرستان‌های استان بارندگی‌ها از شب گذشته تا به امروز نیز ادامه داشته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به نشست‌های ستاد مدیریت بحران شهرستان‌های استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مدارس ابتدایی در سه شهرستان استان تعطیل شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرستان‌های بوشهر و دشتی و تنگستان شاهد بارندگی‌های شدید از شب گذشته تا کنون بوده است، نوبت صبح مدارس ابتدایی در این شهرستان ها تعطیل شد.

حصیری ادامه داد: اکنون تصمیمی در مورد نوبت ظهر مدارس اتخاذ نشده است و در صورتی که این مدارس برای نوبت بعد از ظهر نیز تعطیل شوند، اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه خواهیم داشت.