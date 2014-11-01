راهداری کرمان برای مدیریت شرایط بحرانی آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد مقبلی صبح شنبه در آیین تودیع و معارفه سرپرست راه و شهرسازی شهرستان کرمان با اشاره به بارش های سنگین برف و همچنین وقوع سیلاب طی سال گذشته در استان کرمان گفت: با اقداماتی که در آن برهه زمانی صورت گرفت مشکلات محورها حل و شرایط به خوبی کنترل شد.

مقبلی حضور مستمر راهداران در جاده ها در فصل زمستان براي خدمت رساني به مسافران و باز نگه داشتن و ايجاد ترافيك روان در جاده ها را ضروری دانست و افزود: با توجه به فرارسیدن فصل سرما عملياتي چون تعمير علائم و نصب تابلوهاي هشداردهنده، اصلاح شيب عرضي و تعريض پيچ‌هاي خطرساز در نقاط پرحادثه به ويژه در بزرگراه‌هاي استان افزايش يافته است.

وی با اعلام آمادگی راه شهرسازی برای مدیریت بحران های زمستانی تصریح کرد: وضعیت اعتبارات طی سال جاری مطلوب تر است.

این مسئول با اشاره به اینکه طی سال گذشته منابع استانی به ۱۵ درصد رسید افزود: در مدت گفته شده حدود ۳۶ میلیارد تومان از سازمان راهداری دریافت کردیم که ۱۰۰ درصد تخصیص پیدا کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان اذعان داشت: این اعتبار طی سال جاری به ۷۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

مقبلی از صرف سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید ماشین آلات در استان کرمان خبر داد و اذعان داشت: این امر به منظور ایجاد آمادگی برای رویارویی با بحران های احتمالی در محورهای استان انجام شده است.

وی اعتبارات استان کرمان طی سال جاری در زیمنه اصلاح آسفالت را مناسب دانست و افزود: محورهایی که مشکلات زیادی در این زمینه داشتند روکش آسفالت شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان یادآور شد: طی سال جاری ۱۲ محور استان روکش آسفالت می شود.

در این آیین ضمن تقدیر از خدمات سید ناصر اشرفی مدیر سابق اداره راه و شهرسازی شهرستان کرمان محسن کاظمی به عنوان سرپرست راه و شهرسازی شهرستان کرمان معرفی شد.