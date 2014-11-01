پرداخت 200 میلیارد ریال زکات توسط کشاورزان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی شنبه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این میزان زکات در هفت ماهه نخست سالجاری و از کشاورزان ۸۰۵ روستا از یک هزار و ۳۵۲ روستای مشمول پرداخت زکات در سطح استان جمع آوری شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۴۲۷ مبلغ زکات و سه هزار و ۸۶۶ عامل افتخاری در زمینه این فریضه پسندیده دینی تصریح کرد: مسئولان، مبلغان و عاملان زکات استان در سالجاری باید برای ترغیب آحاد مردم برای پرداخت زکات خود برای هزینه کرد در امور محرومان و نیازمندان فرهنگ سازی کنند.

دبیر شورای زکات آذربایجان شرقی احیا و ترویج این فریضه دینی را گامی بلند جهت رفع محرومیت از خانواده های نیازمند و عمران مناطق محروم دانست و افزود: با توجه به تاثیر عمیق نهادینه شدن فرهنگ پرداخت زکات در جامعه بر کاهش فقر و محرومیت، تاکنون برای فرهنگ سازی این عمل خیر دینی در سطح استان هفت میلیارد ریال هزینه شده است.

دشتی در پایان با بیان اینکه زکات جمع آوری شده صرف امور عام المنفعه، ساخت مسجد، خانه عالم، درمان، تحصیل، جهیزیه و مسکن نیازمندان و محرومان و یا ساخت پروژهای عمرانی خواهد شد، گفت: باید تبیین راهکارهای ترویج و فرهنگ سازی زکات و اطلاع رسانی در این خصوص مورد توجه کارشناسان این حوزه قرار گیرد.