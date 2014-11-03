به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وکیلی در آستانه یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بیانیه ای با اذعان بر اینکه 13 آبان همواره در تاریخ انقلاب اسلامی می درخشد افزود: این روز مایه سربلندی و افتخار ملت ایران اسلامی است.

وی گفت: 13 آبان روزی است که فرزندان ایثارگر و فداکار این مرز و بوم به جهانیان نشان دادند که با تاسی از تهضت جاویدان کربلای حسینی (ع) و رهبری امام شهیدان در برابر هر طاغوتی می توان ایستاد و با پایمردی و وحدت و انسجام، دسیسه های استکبار را به خاک مذلت کشاند و این روز را برای آیندگان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تثبیت کرد.

استاندار سمنان با اشاره به سه واقع مهم تاریخی تبعید امام راحل (ره) روز دانش آموز و روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان افزود: بی شک هر کدام از این وقایع نقش بسزایی در شکل گیری، تداوم و حرکت توفنده انقلاب اسلامی داشته و ملت ایران آن را فراموش نخواهد کرد.

آیین های بزرگداشت یوم الله 13 َآبان شامل راهپیمایی و سخنرانی روز سه شنبه همزمان با عاشورای حسینی در شهرهای مختلف استان سمنان برگزار می شود.