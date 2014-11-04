به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ظهر سهشنبه در حاشیه مراسم راهپیمائی ۱۳ آبان در بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تقارن روز ۱۳ آبان و روز عاشورا باعث شد تا برنامههای این روز به صورت همزمان برگزار شود.
نصرالله شفیعی از برگزاری راهپیمائی دانشآموزان بوشهر همراه با مردم همیشه در صحنه این خطه خبر داد و افزود: در این راهپیمائی دانش اموزان با برگزاری برنامههای مختلف عزاداری فریاد ضد استکباری سر دادند.
وی با اشاره به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در سال ۵۸، بیان داشت: از دیگر رویدادهای این روز مهم میتوان به تبعید امام راحل به ترکیه در سال ۴۳ و حماسه دانش آموزان ظلم ستیز در مقابل دانشگاه تهران در سال ۵۷ اشاره کرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به نامگذاری ۱۳ آبانماه به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، خاطرنشان ساخت: بزرگداشت این روز مهم، بزرگداشت روحیه ظلمستیزی و استکبارستیزی ملت ایران است.
وی با اشاره به تقارن ۱۳ آبان امسال با عاشورای حسینی، اضافه کرد: سیزدهم آبان شعار سربلندی ملتی است که با الهام از قیام عاشورا، قدرت "نه" گفتن به همه قدرتهای استکباری را دارد.
شفیعی سیزدهم آبانماه را روز بیداری جهان اسلام با الهام از مقاومت و مبارزات خستگی ناپذیر ملت ایران دانست و افزود: ۱۳ آبان روز حضور آگاهانه ملت ایران در صحنه برای مقابله با تمامی توطئهها و تحریمهای ناجوانمردانه آمریکا و غرب است.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همچون گذشته حضوری گسترده در برنامههای ایام محرم دارند و بار دیگر عشق و ارادت خود را به مولای حشق حضرت امام حسین(ع) اعلام کردند.
نوشاد نوشادی با اشاره به برگزاری مراسمات عزاداری در بیش از دو هزار نقطه استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: برنامههای دهه اول محرم با نظم و ترتیب خاصی توسط هیئتهای مذهبی و با همکاری روحانیون و علما و مداحان و مردم و عزاداران برگزار شد.
وی ادامه داد: در ادامه ایام ماه محرم و صفر نیز برنامههای مختلفی در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار می شود که تلاش داریم تا برنامهها با کیفیت مطلوب برگزار شود و بتوانیم به خوبی اهداف قیام عاشورا را تبیین کنیم.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر ادامه داد: امروز نیز مراسمات سینهزنی، زنجیرزنی، تعزیهخوانی مجالس روضه و ... در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار می شود.
لازم به ذکر است که راهپیمائی دانشاموزان بوشهری از میدان امام خمینی و از مقابل پایگاه انتقال خون بوشهر آغاز شد و با حضور گسترده مردم و دانشآموزان تا مصلی جمعه بوشهر ادامه یافت.
هیئت های مختلف مردمی و دانش اموزی در این راهپیمائی به اجرای برنامههای خود پرداختند و در پایان نیز قطعنامه این راهپیمائی قرائت شد.
راهپیمایان بوشهر در پایان این راهپیمائی در مصلی جمعه بوشهر حضور یافتند و نماز باشکوه روز عاشورا را به امامت آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر خواندند.
خبرنگار: سعید رضایی