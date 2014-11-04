محکومیت حمله تروريستي به مراسم عزاداری حسينی در شهر احساء عربستان

به گزا ش خبرگزاري مهر، مرضيه افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان حمله تروريستي به مراسم عزاداري عاشوراي حسيني در شهر أحسا در شرق عربستان را كه منجر به كشته و زحمي شدن تعدادي از مردم بي گناه و عزادار شد بشدت محكوم كرد.



مرضيه افخم افزود : مراسم عزاداري بمناسبت سالگرد شهادت مظلومانه اهل بيت پيامبر أكرم ص ، سنت اييني مقدسي در جوامع إسلامي است كه همواره مورد احترام بوده و از دير باز دولتها در كشورهاي إسلامي و غير إسلامي نيز به اين مراسم احترام گذاشته و امنيت عزادران حسيني را تأمين مي كنند.



سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از دولت عربستان خواست ضمن تأمين امنيت مردم در مراسم و مناسبتهاي مذهبي عاملان اقدام تروريستي روز عاشورا در الأحسا را شناسايي و مجازات نمايد.

