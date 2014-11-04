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۱۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۴۹

از سوی افخم صورت گرفت؛

محکومیت حمله تروريستي به مراسم عزاداری حسينی در شهر احساء عربستان

محکومیت حمله تروريستي به مراسم عزاداری حسينی در شهر احساء عربستان

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان حمله تروريستي به مراسم عزاداري عاشوراي حسيني در شهر أحساء در شرق عربستان را كه منجر به كشته و زخمي شدن تعدادي از مردم بي گناه و عزادار شد را بشدت محكوم كرد.

به گزا ش خبرگزاري مهر، مرضيه افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان حمله تروريستي به مراسم عزاداري عاشوراي حسيني  در شهر أحسا در شرق عربستان را كه منجر به كشته و زحمي شدن تعدادي از مردم بي گناه و عزادار شد بشدت محكوم كرد.


مرضيه افخم افزود : مراسم عزاداري  بمناسبت سالگرد شهادت مظلومانه اهل بيت پيامبر أكرم ص ، سنت اييني مقدسي در جوامع إسلامي است كه همواره مورد احترام بوده و از دير باز  دولتها در كشورهاي إسلامي و  غير إسلامي نيز به اين مراسم احترام گذاشته و  امنيت عزادران حسيني  را تأمين مي كنند.

  
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از دولت عربستان خواست ضمن تأمين امنيت مردم در مراسم و مناسبتهاي  مذهبي عاملان اقدام تروريستي روز عاشورا در الأحسا را شناسايي و مجازات نمايد.
 

کد مطلب 2415155

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