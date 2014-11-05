به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شهریاری صبح روز دوشنبه ۸ آذرماه ۸۹ در بلوار ارتش مورد سوء‌قصد قرار گرفت و به شهادت رسید. وی فارغ‌التحصیل مهندسی برق- الکترونیک دانشگاه امیرکبیر، کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای دانشگاه صنعتی شریف، دکترای علوم و تکنولوژی هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر و استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی بود.

شهریاری دروسی همچون فیزیک عمومی و پایه، فیزیک راکتور و دینامیک راکتورهای هسته‌ای را تدریس می‌کرد و چهار کتاب مرتبط با حوزه کاری خود و چندین مقاله بین‌المللی در زمینه مهندسی هسته‌ای نیز در مجلات معتبر به چاپ رسانده بود.

تهیه‌کننده مستند «میراث مجید» مهدی مطهر و تصویربردار و کارگردان آن مصطفی آتش‌مرد است و علی الهی (پژوهشگر) و پیام رفیعی (تدوینگر) هم در تولید این فیلم نقش داشتند. میراث مجید در «خانه مستند» تهیه شده است.

روایتی از قحطی سومالی...

همچنین با خبر شدیم فیلم مستند دیگری از مصطفی آتش‌مرد با عنوان «ما اینجائیم، موگادیشو» به تهیه‌کنندگی حسین افشار نیز در بخش مسابقه ملی مستندهای کوتاه و جایزه شهید آوینی جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت پذیرفته شده است. این فیلم داستان یک خانواده سومالیایی را روایت می‌کند که در پی فرار از قحطی و گروه‌های تروریستی، از روستای خود عازم موگادیشو پایتخت سومالی شده و در اردوگاه مخصوص افراد بی‌سرپناه، زندگی می‌کنند.

این مستند که پیش از این، برگزیده جشنواره الجزیره قطر و منتخب جشنواره‌های قازان روسیه و فیلم کوتاه تهران بوده است، طی مدت ۱۷ روز در موگادیشو پایتخت سومالی و در شرایط دشوار ناامنی (به خاطر حضور نیروهای القاعده و الشباب در پایتخت) توسط مصطفی آتش‌مرد تصویربرداری و کارگردانی شده است. از دیگر عوامل تولید این مستند هم می‌توان به علی الهی (پژوهشگر)، امیر قشلاقی (صدابردار) و رضا سورانی (تدوینگر) اشاره کرد.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم(ع) و طی روزهای ۹ تا ۱۶ آذرماه ۱۳۹۳، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.