لزوم صدور مجوز ویژه برای جابجایی دام های عشایری/ قاچاق دام تهدیدی علیه سلامت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رشیدی ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات عشایر گفت: نظارت دامپزشکی بر سلامت دام و فرآورده ها در بهداشت عمومی جامعه بسیار تاثیرگذار است.

وی قاچاق دام را مشکل اساسی در استان کرمان دانست و افزود: برخی افراد سود جو در یک بازه زمانی کوتاه اقدام به ورود دام های خارجی ارزان قیمت به استان می کنند.

وی ادامه داد: بازه زمانی ورود دام های خارجی توسط دلالان کوتاه است چرا که در صورت طولانی شدن باعث بروز بیماری های دامی در منطقه شده و ضررهای اقتصادی به همراه دارد.

رشیدی داشتن مجوز از دامپزشکی را لازمه جابجایی دام ها دانست و ادامه داد: چنانچه دام ها قبل از مایه کوبی به سایر مناطق منتقل شوند می توانند باعث انتقال بیماری های دامی به سایر دام ها شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: انتقال بیماری مشترک بین دام و انسان نیز می تواند زمینه انتقال بیماری به انسان را فراهم کرده و سلامت عمومی را به مخاطره بیاندازد.

وی با اذعان به این نکته که برخی از افراد تحت عنوان انتقال دام های عشایری اقدام به قاچاق دام می کنند، افزود: برای جلوگیری از این امر باید مجوز مشخصی برای جابجای دام های عشایر صادر شود.

رشیدی انجام واکسیناسیون را از جمله مهم ترین وظایف دامپزشکی دانست و افزود: واکسیناسیون دام های عشایر نیز در زمان های مشخص و با توجه به کوچ آنها انجام می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان گفت: عدم انجام واکسیناسیون می تواند در هنگام جابجا شدن دام های عشایری باعث انتقال بیماری های دامی شود.

رشیدی تاکید کرد: برای کنترل بهتر شرایط و جلوگیری از قاچاق دام باید دام های منطقه شناسایی و هویت دار شوند.