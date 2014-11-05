گرند خراسان شمالی در شیراز به مصاف تیم بهمن می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم گرند خراسان شمالی برای قرار گرفتن در نیمه بالای جدول به دنبال کسب ۳ امتیاز این دیدار خارج از خانه است و تلاش می کند تا با یک بازی تهاجمی و منطقی، به نتایج مورد نظر خود دست یابد.

همچنین با توجه به ترکیب تیم گرند خراسان شمالی در دیدارهای گذشته، پیش بینی می شود هادی موثق، پوریا آریاکیا و بوژ مهرانی در این دیدار در ترکیب اصلی تیم قرار گرفته و همچنان امیدی برای گلزنی در این بازی داشته باشند.

تیم های گرند خراسان شمالی و بهمن شیراز در هفته پنجم مسابقات لیگ دسته دو فوتبال کشور از ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۱۶ آبان در ورزشگاه حافظیه شیراز با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

روز ششم آبانماه جاری و در هفته چهارم مسابقات لیگ دسته دو فوتبال کشور تیم گرند خراسان شمالی و شهرداری دزفول در ورزشگاه تختی بجنورد به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.