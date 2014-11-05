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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۵۶

جمعه این هفته/

گرند خراسان شمالی در شیراز به مصاف تیم بهمن می رود

گرند خراسان شمالی در شیراز به مصاف تیم بهمن می رود

بجنورد - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال گرند خراسان شمالی بعد از پشت سر گذاشتن ۲ دیدار حساس خانگی و کسب ۴ امتیاز، در هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته دو کشور، میهمان نماینده فوتبال استان فارس، بهمن شیراز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم گرند خراسان شمالی برای قرار گرفتن در نیمه  بالای جدول به دنبال کسب ۳ امتیاز این دیدار خارج از خانه است و تلاش می کند تا با یک بازی تهاجمی و منطقی، به نتایج مورد نظر خود دست یابد.

همچنین با توجه به ترکیب تیم گرند خراسان شمالی در دیدارهای گذشته، پیش بینی می شود هادی موثق، پوریا آریاکیا و بوژ مهرانی در این دیدار در ترکیب اصلی تیم قرار گرفته و همچنان امیدی برای گلزنی در این بازی داشته باشند.

تیم های گرند خراسان شمالی و بهمن شیراز در هفته پنجم مسابقات لیگ دسته دو فوتبال کشور از ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه ۱۶ آبان در ورزشگاه حافظیه شیراز با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

روز ششم آبانماه جاری و در هفته چهارم مسابقات لیگ دسته دو فوتبال کشور تیم گرند خراسان شمالی  و شهرداری دزفول در ورزشگاه تختی بجنورد به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

کد مطلب 2415770

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