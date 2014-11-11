۱۶۹۵ نفر از ایتام فارس در همایش "شیرخوارگان حسینی" حامی یافتند

محمد بدری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اکرام ایتام و افراد بی سرپرست همواره مورد تاکید خداوند و ائمه معصومین بوده است.

وی گفت: با تاسی به آیات و روایات فراوان دینی و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی و ترویج فرهنگ الهی اکرام و ایجاد زمینه مشارکت افراد خیر و نیکوکار طرح اکرام ایتام توسط کمیته امداد اجرا شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد فارس اظهار داشت: از زمان اجرای این طرح در سطح استان ۴۸ هزار و ۸۸۰ حامی، حمایت ۱۳ هزار و ۸۱۶ یتیم استان را به عهده گرفته اند.

بدری اضافه کرد: به موجب این طرح حمایت ایتام به حامیان خیر واگذار شده و هر حامی با پذیرفتن حمایت یک یا چند یتیم ماهیانه مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به صورت مستقیم به حساب بانکی ایتام واریز می کنند.

وی یادآور شد: مردم می توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سطح استان حمایت ایتام را به عهده بگیرند.