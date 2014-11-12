احتمال انتقال مرتضی پاشایی به بخش عمومی

سایت « موسیقی ایرانیان» نوشت: یکی از نزدیکان مرتضی پاشایی با اعلام این خبر گفت: «خوشبختانه وضعیت «مرتضی پاشایی» رضایت‌بخش است و به همین دلیل احتمال دارد با دستور پزشکان وی به بخش عمومی بیمارستان منتقل شود.»

پدر «مرتضی پاشایی» نیز حال عمومی وی را تا عصر روز (سه شنبه ۲۰ آبان) مساعد اعلام کرد و از همگان خواست تا فقط دعا کنند.

دیشب نیز پزشکان عمل کوچکی بدون بیهوشی روی این خواننده محجوب موسیقی پاپ انجام دادند که موفقیت آمیز بوده است.

«مرتضی پاشایی» که به دلیل بیماری اش در بیمارستان بستری است، بعد از ظهر جمعه (۱۶ آبان) به بخش ای سی یو انتقال یافته است