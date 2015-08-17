آخرین کار ناتمام مرتضی پاشایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین آلبوم زنده یاد مرتضی پاشایی به نام «اسمش عشقه» از صبح امروز بیست و ششم مرداد ماه توسط خانواده پاشایی منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شد.

این آلبوم که جنجال ها و کشمکش های فراوانی بر سر انتشار آن طی ماه های گذشته ایجاد شده بود، سرانجام امروز به تهیه کنندگی منصور پاشایی و ناصر پاشایی عمو و پدر این خواننده فقید منتشر شد.

به رغم همه حرف و حدیث هایی که درباره ادعای مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگون بر آلبوم «اسمش عشقه» شنیده می شد، در نهایت خانواده زنده یاد پاشایی با همکاری مهدی کرد، تهیه کننده آثار پیشین او از طریق شرکت پخش «دنیای هنر» به صورت فیزیکی و سایت «بیپ تونز» به صورت دیجیتالی، آخرین یادگار «مرتضی پاشایی» را روانه بازار کردند، همچنین به رغم شایعات، همکاران قدیمی این خواننده از جمله مهرزاد امیرخانی ترانه سرا و میلاد ترابی تنظیم کننده در آلبوم «اسمش عشقه» حضور دارند.

«اسمش عشقه» در ۱۵ آهنگ منتشر شده که ۱۱ قطعه آن شامل آهنگ های منتشر نشده مرتضی پاشایی با نام های «حس جدید»، «اسمش عشقه»، «عاشقترین»، «اشکام جاریه»، «وقتی دلم عاشقته»، «هم نفس»، «خجالتی»، «یه لحظه»، «ادعا»، «حالا حالاها» و ریمیکس «اسمش عشقه» است. سه آهنگ «نگران منی»، «روز برفی» و «عصر پاییزی» و یک قطعه ریمیکس از دو آهنگ «نبض احساس» و «ستایش» سایر آهنگ های این آلبوم را تشکیل می دهند.

زنده یاد مرتضی پاشایی در ماه های پایانی زندگی خود قصد گردآوری این آلبوم را داشت که به دلیل شدت گرفتن بیماری نتوانست این کار را انجام دهد. اکنون با انتشار آلبوم «اسمش عشقه» به گفته پدر مرتضی پاشایی آخرین خواسته او نیز عملی شده است.