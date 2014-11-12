به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مطبوعات میتواند امکان بسیار خوبی برای معرفی نشریات و سایتهای تخصصی هنری باشد که مخاطبان و مراجعه کنندگان بتوانند با فعالیتها و عملکرد این نشریات و سایتها از نزدیک آشنا شوند. در حوزه تئاتر تنها سایت تخصصی فعال سایت ایرانتئاتر است که مستقیم زیر نظر ادارهکل هنرهای نمایشی فعالیت میکند و مجله نمایش هم تنها مجله تخصصی هنرهای نمایشی است که زیر نظر بخش انتشارات ادارهکل هنرهای نمایشی منتشر میشود.
در بیستمین نمایشگاه مطبوعات که این روزها در سالن شبستان مصلای امام خمینی (ره) برپاست، غرفههای متعدد سایتهای سینمایی و ورزشی دیده میشوند. در این نمایشگاه نشریاتی با موضوعات خوراک و پوشاک نیز دیده میشوند اما هیچ غرفهای برای سایت ایرانتئاتر و مجله نمایش به چشم نمیخورد.
حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی که عصر روز سهشنبه 20 آبانماه به همراه سیداشرف طباطبایی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، شهرام نوشیر معاون مالی ادارهکل هنرهای نمایشی و عباس غفاری مدیر روابط عمومی ادارهکل و محمد جعفریان مدیر روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات حضور پیدا کرد، از نبود غرفهای برای مجله نمایش ابراز تأسف کرد.
وی در گفتگوی خود با خبرنگار مهر درباره چرایی شرکت نکردن مجله نمایش و سایت ایرانتئاتر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات تصریح کرد: درباره این کمکاری انتشارات و مجله نمایش حرفی ندارم ولی از این مساله متاسفم.
در بیستمین نمایشگاه مطبوعات
سایت ایرانتئاتر و مجله نمایش غرفه ندارند/ ابراز تاسف مدیرکل هنرهای نمایشی
سایت ایرانتئاتر و مجله نمایش به عنوان سایت تخصصی و همچنین مجله تخصصی تئاتر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات که این روزها برپا است، غرفهای ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مطبوعات میتواند امکان بسیار خوبی برای معرفی نشریات و سایتهای تخصصی هنری باشد که مخاطبان و مراجعه کنندگان بتوانند با فعالیتها و عملکرد این نشریات و سایتها از نزدیک آشنا شوند. در حوزه تئاتر تنها سایت تخصصی فعال سایت ایرانتئاتر است که مستقیم زیر نظر ادارهکل هنرهای نمایشی فعالیت میکند و مجله نمایش هم تنها مجله تخصصی هنرهای نمایشی است که زیر نظر بخش انتشارات ادارهکل هنرهای نمایشی منتشر میشود.