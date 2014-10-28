به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه‌خوانی اثری از عباس نعلبندیان که قرار بود در راستای برنامه نمایشنامه‌خوانی دهه اول ماه محرم روز سه‌شنبه 6 آبان‌ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا شود، علیرغم تصمیم عوامل گروه مبنی بر اجرای این نمایشنامه‌خوانی، با دستور حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو شد.



رضا دادویی که علاوه بر کارگردانی نمایشنامه‌خوانی «ناگهان هدا حبیب‌الله...» به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی نیز فعالیت می‌کند، درباره چرایی لغو اجرای این نمایشنامه‌خوانی به مهر تأکید کرد: ما مجوز لازم برای این نمایشنامه را گرفته بودیم و در این اثر هیچگونه توهینی به عقاید دینی و مذهبی وجود ندارد. من حاضر هستم در هر مرجع قانونی از این موضوع دفاع کنم.



در این نمایشنامه‌خوانی هنرمندانی چون حسین پاکدل، علی سرابی، ژاله صامتی، ناهید مسلمی، پریسا مقتدی و هوشنگ هیهاوند به عنوان نقش‌خوان حضور داشتند.