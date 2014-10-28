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۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۴۱

با دستور مدیرکل هنرهای نمایشی

اجرای نمایشنامه‌خوانی «ناگهان هذا حبیب‌الله...» لغو شد

اجرای نمایشنامه‌خوانی «ناگهان هذا حبیب‌الله...» لغو شد

اجرای نمایشنامه‌خوانی «ناگهان هذا حبیب‌الله...» نوشته عباس نعلبندیان که قرار بود با کارگردانی رضا دادویی در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شود، با دستور مدیرکل هنرهای نمایشی لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه‌خوانی اثری از عباس نعلبندیان که قرار بود در راستای برنامه نمایشنامه‌خوانی دهه اول ماه محرم روز سه‌شنبه 6 آبان‌ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا شود، علیرغم تصمیم عوامل گروه مبنی بر اجرای این نمایشنامه‌خوانی، با دستور حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو شد.

رضا دادویی که علاوه بر کارگردانی نمایشنامه‌خوانی «ناگهان هدا حبیب‌الله...» به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی نیز فعالیت می‌کند، درباره چرایی لغو اجرای این نمایشنامه‌خوانی به مهر تأکید کرد: ما مجوز لازم برای این نمایشنامه را گرفته بودیم و در این اثر هیچگونه توهینی به عقاید دینی و مذهبی وجود ندارد. من حاضر هستم در هر مرجع قانونی از این موضوع دفاع کنم.

در این نمایشنامه‌خوانی هنرمندانی چون حسین پاکدل، علی سرابی، ژاله صامتی، ناهید مسلمی، پریسا مقتدی و هوشنگ هیهاوند به عنوان نقش‌خوان حضور داشتند.

کد مطلب 2411827

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