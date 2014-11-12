اختصاص100 میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت به مشاغل خرد و خانگی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، داوود یاوری پیش از ظهر چهار شنبه در نشست هم اندیشی بانوان فعال اقتصادی که در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد، از تشکیل کمیته های اختصاصی در کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان خبر داد.

وی افزود: حمایت از کسب و کارهای کوچک از جمله برنامه های مورد توجه ماست و تشکیل کمیته های مذکور نیز با همین هدف صورت گرفته است.

یاوری همچنین از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیانی خبر داد که به دنبال راه اندازی کسب و کار کوچک هستند.

وی افزود: این افراد می توانند با مراجعه به صندوق مهر امام رضا (ع) نسبت به دریافت اینگونه تسهیلات اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه خاطر نشان کرد: 100 میلیارد ریال اعتبار نیز برای پرداخت به کارآفرینان و مشاغل کوچک اختصاص داده شده است.

یاوری گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه، سازمان های میراث فرهنگی، فنی و حرفه ای، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکان هایی است که افراد می توانند برای دریافت این تسهیلات و نیز گرفتن مجوز به آنها مراجعه کنند.

وی در پایان با اشاره به برنامه های صورت گرفته در استان در جهت بهبود وضعیت اشتغال، یادآور شد: سازمان فنی و حرفه ای نسبت به تشکیل شورای مهارت اقدام کرده، ضمن اینکه کمیته اشتغال نیز در سطح شهرستان ها و بخش های استان فعال شده است.