به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند بلند «چنارستان» از جدیدترین تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی هادی آفریده در بخش مسابقه ملی مستندهای بلند هشتمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت روی پرده میرود.
این فیلم مستند 70 دقیقهای دربارهی طولانیترین خیابان خاورمیانه یعنی «خیابان ولیعصر تهران» است و قصه شکلگیری طولانیترین چنارستان جهان را با ساختاری تاریخی به روایت بیش از صد سال مواد آرشیوی در بیش از 50 لوکیشن به تصویر میکشد.
تصویربرداری این مستند توسط محمد عاشقی در سه مرحله انجام شد و اردیبهشت امسال نیز بخش مربوط به تصاویر هوایی فیلم، با هلیشات بر فراز چنارهای کهنسال خیابان ولیعصر تهران تصویربرداری شد و سپس تدوین این اثر در تابستان 93 توسط حمید نجفیراد و صداگذاری هم توسط مهرشاد ملکوتی به پایان رسید تا آماده نمایش عمومی در جشنواره بینالمللی سینماحقیقت شود.
مرتضی احمدی، کامران عدل، علی دهباشی، احمد نادعلیان، اسکندر مختاری، نوا توکلیمهر، حوری اعتصام، امیر انوشفر، سینا رسولیان، عینالله کیوانشکوه، سعید ساداتنیا، ایرج حسابی، حسن میرزاعلی و... از چهرههایی هستند که در این فیلم حضور دارند.
عوامل تولید مستند «چنارستان» عبارتند از محقق، نویسنده و کارگردان: هادی آفریده، تصویربردار: محمد عاشقی، تدوین: حمید نجفیراد، صدابردار: حسن شبانکاره، صداگذار: مهرشاد ملکوتی، گوینده گفتارمتن: آرزو روشناس، عکس: نوشین جعفری، گروه تصویربرداری هوایی فرادید: همایون صالحی، پارسا اسلامیفرد، شهروز کیائی، مشاوران تحقیق: محمد تهامینژاد، نوا توکلیمهر، مشاور تدوین: مجید عاشقی، مدیر تولید: اعظم صادقیمنفرد، مسئول هماهنگی: حسن آفریده، دستیار کارگردان: محمود کرمی، دستیاران تصویر: مجتبی حسینزاده، حامد فاخری، بازنویسی متن: الهه اذکاری، تهیهکننده: هادی آفریده، محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
سینماحقیقت به «لذت آرزوهای بشر» می رسد
فیلم مستند بلند «لذت آرزوهای بشر» ساخته دنیس کاته مستندساز کانادایی در بخش نمایشهای ویژه هشتمین دوره جشنواره بینالمللی سینماحقیقت روی پرده میرود.
در این فیلم مستند اکتشاف بصری از زندگی کارخانهای و صنعتی به نمایش درآمده است، به گونهای که حتی موسیقی متن نیز غرش ماشینها در کارخانههاست!
مستند بلند «لذت آرزوهای بشر» تاکنون در جشنوارههای هاتداکس کانادا، برلین، ملبورن و سیدنی روی پرده رفته است.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم(ع) و طی روزهای 9 تا 16 آذرماه 1393، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.