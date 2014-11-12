اهواز، همدان و اراک رکوردداران مسابقه ملی «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، مستندسازان شهرهای اهواز، همدان و اراک با سه فیلم در بخش «مسابقه ملی» جشنواره سینماحقیقت رکورددار هستند؛ ضمن اینکه مستندسازان اصفهانی، مشهدی، تالشی، زاهدانی و نورآباد ممسنی هم با دو فیلم در این بخش حضور دارند.

همچنین شهرهای تبریز، شیراز، کرمان، انزلی، سنندج، قزوین، قم، یزد، خرم‌آباد، دزفول، رامسر، گرگان، اندیمشک، بجنورد و نجف آباد هم یک نماینده در بخش مسابقه ملی جشنواره سینماحقیقت دارند.

تمامی مستندسازان شهرستانی بخش «مسابقه ملی»، مهمان ستاد اجرایی جشنواره در طول برپایی این رویداد در شهر تهران خواهند بود.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت را همزمان با ولادت باسعادت حضرت امام موسی کاظم(ع) و طی روزهای 9 تا 16 آذرماه 1393، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» از سخنان حضرت علی(ع) در شهر تهران برگزار خواهد کرد.