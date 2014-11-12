به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با توجه به این موضوع که در ابتدای راه اندازی بورس ایده، یک طرح در بورس عرضه شده بود پس از مدتی توقف وبررسی و رفع مشکلات 10 طرح دیگر هفته گذشته در بورس ایده عرضه شد که از این تعداد سه، چهار طرح در حال معامله هستند.

وی گفت: در حال حاضر تعداد طرح های عرضه شده در بورس ایده، 11 طرح بوده و هفته آینده نیز 18 طرح و ایده جدید در بورس عرضه می شود و تعداد ایده‌ها به 29 می رسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی با اشاره به این موضوع که بحث راه اندازی بورس ایده از سال 88 در سازمان شورای عالی بورس مصوب شد گفت: تشکیل بورس ایده در آن زمان بنا به دلایلی عملیاتی نشد که دلیل عدم عملیاتی شدن آن امکان ارزشگذاری ایده ها بود ولی پس از گذشت حدود پنج سال ابتدای سال جاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری شرکت فرابورس ودر قالب یک تفاهمنامه بین معاونت علمی، سازمان فرابورس و پارک فناوری پردیس بورس ایده در کشور راه اندازی شد تا طرح های مخترعان، متخصصان و شرکت های دانش بنیان که قابلیت عرضه در فرابورس را دارند از طریق بورس ایده عرضه شوند.

آسیب شناسی و رفع مشکلات

دلیری در ادامه به وجود مشکلات و معایبی بر سرراه فعالیت بورس ایده اشاره کرد و گفت: فعالیت بورس ایده در مدت کوتاهی دچار وقفه زمانی شد و در همین راستا جلسات مفصلی را با رییس پارک فناوری پردیس و رییس شرکت فرابورس و تیم های کارشناسی برگزار کردیم و پس از 4، 5 ماه آسیب شناسی ها انجام شد و مشکلات مربوط به هر حوزه ای به مدیران مرتبط ارجاع شد تا در جهت رفع مشکل گام بردارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی خاطر نشان کرد: برای اغاز و انجام معاملات در بورس ایده ابتداباید زیر ساخت های لازم فراهم می شد تا امکان عرضه طرح ها وجود داشته باشد به همین منظور یک کارگروهی تشکیل شد ودر دوره زمانی مفصل شرایطی را فراهم کرد تا فرآیند بررسی فنی، اقتصادی فرآیند نحوه عرضه در فرابورس و انتخاب طرح ها و شکل انتخاب طرح ها مشخص شود و موجب شد تا اوایل سال جاری بورس ایده با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برای نخستین بار، نخستین طرح در فرابورس عرضه و به فروش رفت.

وی همچنین افزود: در راستای اجرایی شدن بحث بورس ایده مشکلاتی بسیاری از جمله عدم فرهنگ پذیرش عرضه ایده و طرح و انجام خرید و فروش آن وجود نداشت، زیرا ایده و طرح چیزی ملموسی برای خریداران نبود تا بتوانند بابت آن وجهی را پرداخت کنند.

دلیری درباره اقدامات انجام شده در راستای فرهنگ سازی بورس ایده اظهار کرد: ما باید تمام تلاش خود را در بحث بازاریابی فروش این طرح ها داشته باشیم که البته در این خصوص هم مکاتباتی با ستادهای فناوری معاونت علمی داشته ایم و برنامه هایی را با همکاری صدا و سیما تدوین کرده ایم.

برگزاری همایش یک روزه برای توجیه طرح ها

وی افزود: در نظر داریم تا با برگزاری یک همایش یک روزه و دعوت از شرکت های سرمایه گذار و تولیدی آنها را برای سرمایه گذاری بر روی این طرح ها و ایده ها توجیه کنیم و امتیازات طرح ها را برای آنها توضیح دهیم تا امکان فروش این طرح ها فراهم و فرهنگ خرید و فروش طرح ایجاد شود و سرمایه گذاران و شرکت های تولیدی به طرح ها و ایده های مخترعان اعتماد کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: امیدواریم با توجه به اعتماد شرکت های سرمایه گذاری به این طرح ها و ایده ها قطعا راهکاری موثرتری در جهت خرید این طرح ها، بهره برداری در کشور و عملیاتی کردن این ایده ها در بحث تولید دانش بنیان عرضه شود.

دلیری یادآور شد: قاعدتا این طرح ها تامین منابع مالی این طرح ها و ایده ها از سوی شرکت های تولیدی و سرمایه گذار امکان تجاری سازی این طرح ها را سرعت می بخشد و راه سریع تری برای ورود این طرح به بازار خواهد بود. این شرکت ها امکان سرمایه گذاری در بحث بازاریابی ایده ها و طرح های دانش بنیان را دارند.

وی درباره نحوه ارزشگذاری طرح ها و ایده های عرضه شده در بورس نیز گفت: ارزشگذاری طرح ها و ایده هادر بورس از دو روش انجام می شود که در روش اول مشاوره سرمایه گذاری و توافق بر سر قیمت است و در روش دوم نیز طرح ها و ایده ها در بورس کشف قیمت می شوند.