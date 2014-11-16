به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اللهیاری فومنی معاون توسعه كتابخانه ها و كتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور در برنامه تلویزیونی «شب آسمانی» شبکه قرآن و معارف سیما گفت: ما بالغ 3 هزار و 200 کتابخانه عمومی را در سراسر کشور داریم. این شبکه، شبکه بزرگ و گسترده‌ای است و طبیعی است که با افزایش جمعیت مناطق باید تعداد کتابخانه‌ها و تعداد منابع کتابی و کتابدارها زیادتر شود.

وی افزود: ما جامعه‌ای قابل توجه از دانش آموزی و دانشجویی داریم که اهل مطالعه هستند اما این مطالعات صرفا برای تکالیف کلاسی آن‌هاست و خیلی‌ها این کتابخوانی را یا جز مطالعه نمی دانند و یا جز مطالعه مفید تلقی نمی‌کنند. زیرا آن چیزی را مفید می‌دانند که خارج از تکلیف باشد. واقعا سرانه مطالعه مطلوب نیست، مطلوب این است که افرادی را که کتاب نمی‌خوانند ما کتابخوان کنیم. ما باید لذت کتابخوانی را به افراد بچشانیم. دانشی که از کتابخوانی نصیب افراد می‌شود شاید به زودی نتیجه ندهد اما مسلما در این شخص نفوذ کرده و در آینده شاهد اثرات آن حتی در نسل بعدی‌اش نیز خواهد بود. ایجاد کردن لذت برای کتاب خوانی از خانواده‌ها آغاز خواهد شد البته نهادها نیز در این رابطه مسئولیت های خود را نباید نادیده بگیرند.

اللهیاری در ادامه گفت: فرآیند کتابخوانی آخرین حلقه در رابطه با فرآیند نشر است و اگر قرار باشد حلقه آخر که خروجی 3 حلقه قبلی یعنی تولید، نشر و توزیع است نتیجه بخش باشد باید حلقه‌های قبلی نیز به خوبی روند خود را طی کرده باشند به نظر من مؤسسات خصوصی انگیزه خوبی در این زمینه داشته‌اند. ما در حلقه تولید نشر دچار مشکل هستیم و مسلما نقص در این حلقه باعث می‌شود تا حلقه مصرف نیز دچار اشکالات جدی شود. یعنی افت کیفی در تولیدات علاقه و رغبت خواننده را برای خواندن کتاب کم می‌کند. شبکه مویرگی هم بسیار در کتابخوانی افراد مهم است. اما متأسفانه ما در حوزه توزیع نیز نواقص زیادی داریم.

وی گفت: نویسندگی در ایران یک شغل حرفه‌ای نیست بنابراین زندگی‌ یک نویسنده، از طریق نویسندگی و ترجمه به خوبی نمی‌گذرد. نویسندگان بیمه تکمیلی و بیمه تأمین اجتماعی هم ندارند و تمامی این موارد باعث می‌شود تا نویسندگان فراغت کامل نداشته باشند و بنابراین ممکن است که کارها کیفیت‌شان افت کند. مسلما اگر شرایط وضعیت معیشتی و اقتصادی نویسندگان تأمین شود اتفاق‌های خوبی رقم خواهد خورد زیرا نویسندگان انگیزه بیشتری برای نوشتن خواهند داشت.

معاون توسعه نهاد کتابخانه‌ها درباره این که چه کسی در این رابطه مسئول است، گفت: وزرات ارشاد و وزرات کار برای این که شرایط بیمه‌ای برای این عزیزان فراهم بیاید، می‌توانند اقدامات مؤثری داشته باشند. در کل باید در این زمینه بین تمامی نهادهای مربوطه تقسیم کار وجود داشته باشد.

اللهیاری فومنی گفت: اشکال مختلف فن‌آوری وارد کشور شده است. بنابراین حالا دیگر تنها با مطالعه سنتی و کتاب‌های کاغذی مواجه نیستیم. در رابطه با این که آیا این اشکال فن‌آوری‌های جدید نیز جز دامنه مطالعات محسوب می‌شود یا خیر، موضوعی است که در رابطه با آن نظرات مختلفی وجود دارد.

معاون نهادکتابخانه‌های کشور در پایان خاطرنشان کرد: آن چیزی که دارای اهمیت است این است که آن چیزی مطالعه مفید محسوب می‌شود که در آن انگیزه و علاقه‌مندی در رابطه با حوزه خاصی وجود داشته باشد. لذا در این زمان چه مطالعه سنتی باشد چه از طریق اشکال متفاوت فن‌آوری مطالعه محسوب خوهد شد.