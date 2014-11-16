عضو پیشین تیم ملی کشتی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، بابک قربانی فرنگی کار کرمانشاهی کشورمان که به جرم قتل از سال 91 در زندان به سر می برد شنبه شب در زندان اقدام به خودکشی کرد و در نهایت تلاش پزشکان برای نجات وی بی نتیجه ماند و این عضو پیشین تیم ملی کشتی فرنگی ایران درگذشت.

وی در سال ۲۰۱۱ به دلیل استفاده از ماده ممنوعه آنابولیک استروئید از سوی فیلا به دو سال محرومیت از شرکت در مسابقات محکوم شده بود و در همان زمان نیز در یک نزاع مرتکب قتل شد.

بابک قربانی در روز جمعه ۹ تیر ۱۳۹۱ به همراه برادرش برای شکار به ارتفاعات کرمانشاه می‌رود که در مسیر بازگشت در محلی به شنا کردن مشغول می‌شوند، اما ممانعت برخی افراد حاضر در محل، منجر به درگیری لفظی و فیزیکی شده و پس از آن بابک قربانی با تفنگ شکاری خود، فرد معترض را به قتل می رساند و متواری می‌شود. در طول این سالها تلاش بسیاری از چهره های ورزشی کشورمان از جمله محمد بنا و حمید سوریان برای رضایت از خانواده مقتول بی نتیجه ماند.

از افتخارات بابک قربانی می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

قهرمان جوانان آسیا – ۲۰۰۸ دوحه

قهرمان جوانان آسیا – ۲۰۰۹ مانیل

قهرمان جوانان جهان – ۲۰۰۹ آنکارا

مقام سوم جام یادگار امام - ۲۰۰۹ قم

قهرمان جام یادگار – ۲۰۱۰ قم

قهرمان بزرگسالان آسیا – ۲۰۱۰ دهلی نو

قهرمان جام جایزه بزرگ طلایی – ۲۰۱۰ باکو

قهرمان بازی‌های آسیایی – ۲۰۱۰ گوانگجو

قهرمان تیمی جام جهانی - ۲۰۱۱ مینسک بلاروس

قهرمان جام جایزه بزرگ طلایی – ۲۰۱۱ باکو