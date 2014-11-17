سرانه پستی در البرز، ۷ عدد به ازا هر خانوار / مسئولان در قبال زیان دفاتر پیشخوان جوابگو باشند

رضا اختیاری رییس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت با اشاره به مشکلات دفاتر در البرز، در گفتگو با مهر می گوید: تشکیلات پست برای خود وزیر، مدیرعامل و مدیرکل دارد ولی دفاتر پیشخوان دولت از چنین تشکیلاتی بی بهره است و در کوهی از مشکلات غرق است.

وی در ادامه بیان می کند: مدیران کل ادارات کل پست با همدیگر تعامل خوبی دارند و اعتماد در میانشان حکمفرماست ولی عدم اعتمادشان به بخش خصوصی باعث شده دفاتر پیشخوان دولت در سطح استانها به جز زیان عایدات خاصی نداشته باشند.

این مسئول خاطرنشان می کند: در استان البرز ۴۰ دفتر پیشخوان دولت با پست قرارداد دارند، از این تعداد فقط ۱۳ دفتر مشغول به فعالیت هستند و این یعنی عدم اعتماد به بخش خصوصی، و با چنین وضعیتی نباید انتظار داشت که دولت الکترونیک به زودی محقق شود.

شرکت آبفای استان البرز خدمات آبفا را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کرد

رییس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت در البرز در ادامه اضافه می کند: چرا در استان البرز که کارخانجات بزرگ صنعتی وجود دارد سرانه پست ۷ عدد باشد؟ این رقم دور از ذهن و غیر قابل باور است به احتمال زیاد ممکن است در سیستم ثبت نشود.

وی می افزاید: اداره کل پست البرز صدور کارت ملی هوشمند را به دفاتر پیشخوان دولت واگذار نمی کند، و در این صورت مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند مجبور به تردد در مرکز شهر هستند که این موضوع به خودی خود باعث ترافیک در مرکز شهر می شود.

اختیاری با اشاره به اینکه شركت آبفاي استان البرز خدمات آبفا را به دفاتر خدمات پیشخوان واگذار کرده است، اظهار می دارد: مشاهده آخرين مبلغ بدهي آب بها، چاپ آخرين قبض، چاپ صورت وضعيت آب بها، امكان محاسبه و صدور قبض بر اساس رقم كنتور و تاريخ مورد نظر، اعلام رقم كنتور، استعلام محضر و درخواست هاي بررسي ميزان مصرف و اعتراض به قبض، انشعاب آب و فاضلاب از جمله خدماتی است که به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده اند.

دغدغه اصلی دفاتر پیشخوان دولت زیانی ۸۰ درصدی است که متحمل می شوند

وی در ادامه از همکاری شهرداری برای واگذاری عوارض سالیانه خودروهای شخصی، عوارض نوسازی و همچنین از واگذاری ثبت اظهارنامه های الکترونیکی و مالیات بر ارزش افزوده به دفاتر پیشخوان دولت قدردانی می کند و می گوید: ما خود رقیب اداره پست را نمی دانیم، معتقدیم که با ارائه خدماتی از این قبیل می توانیم دولت را در رسیدن به توسعه و تحقق دولت الکترونیک یاری دهیم.

این مسئول در پایان با اشاره به اینکه مسئولان باید در قبال زیان دفاتر پیشخوان که به واقع بازوان توانمند پست هستند، مسئول باشند، خاطرنشان می کند: دغدغه اصلی دفاتر پیشخوان دولت که به صورت خصوصی فعالیت می کنند زیانی است که در این مدت متحمل شده اند این وضعیت اصلا مناسب نیست وقتی با مسئولان این موضوع را در میان می گذاریم هیچ جوابی نمی شنویم.

درپایان باید گفت؛ در استان البرز حداقل ترین زیرساخت های پستی وجود دارد، و برای استانی که در مسیر توسعه پایدار قرار دارد چنین معضلی یعنی درجا زدن در مسیر توسعه، مسئولان ارشد استان باید با موجاب کردن سازمان ها نهادهای دولتی به واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت شرایط اعتماد به بخش خصوصی را فراهم کنند چرا که در این آشفته بازار کمبود اعتبارات، فقط بال پر گرفتن بخش خصوصی می تواند نجات بخش باشد.