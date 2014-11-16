دولت سعه صدر بیشتری در برابر انتقادات داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از پایان جلسه علنی در جمع خبرنگاران با اشاره به پاسخ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌ جمهور به نامه وی که پیش از آن به رئیس‌ جمهور نوشته بود، اظهار داشت: کسی به جهانگیری نامه ننوشته بود که ایشان اکنون جواب من را داده است، بلکه من به شخص آقای رئیس‌ جمهور نامه نوشته‌ام.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی به جهانگیری توصیه کرد قبل از پاسخ دادن بهتر بود نامه را مطالعه می‌کردید و افزود: من در نامه خود نوشته‌ام که بحث 550 هزار هکتار در مورد اختصاص آب در استان خوزستان تحقق نیافته است.

حسینی با اشاره به مصوبه دولت قبلی با موضوع طرح 880 هزار هکتاری گفت: این طرح در شروع کار دولت یازدهم از سوی وزیر جهاد برای اختصاص آب به این استان تدوین شد، اما صرفاً 307 هزار هکتار از این پروژه زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است که 50هزار هکتار آن مربوط به استان ایلام است و 250 هزار هکتار آن باقی می‌ماند و ما به دنبال تکمیل 550 هزار هکتار هستیم.

حسینی با تأکید بر اینکه در نامه‌اش به رئیس‌ جمهور واقعیت‌ها را منعکس کرده است، اظهار داشت:ما در این نامه پرسیده‌ایم که آیا وعده رئیس‌ جمهور در سفر استانی در مورد حل یک هفته‌ای آب اهواز محقق شد یا نه؟ نباید واقعیت‌ها را کتمان کرد، ضمن اینکه قرار شد کمیته ویژه‌ای برای بررسی موضوع از نزدیک، تشکیل شود.

وی ادامه داد: مهمترین محورهای نامه من به رئیس جمهور در مورد آلودگی آب شهرهای خوزستان بود که قول رئیس‌ جمهور درباره حل آن عملی نشد علاوه بر این در مورد عملی نشدن وعده راه اندازی منطقه آزاد اروند نیز در نامه گلایه کرده‌ام.

نماینده اهواز گفت: با وجود ظرفیت‌های بالای استان خوزستان نباید ضریب اشتغال مردم این استان رقم کنونی باشد و اگر جهانگیری واقعاً‌ می‌خواهد این مسئله را حل کند، کمیته‌ای را با حضور افراد متخصص و بی‌غرض تشکیل دهد و به بررسی موضوع بپردازد.

ویبا اشاره به دچار شدن 21 نفر از مردم خوزستان به تنگی نفس در سال گذشته از اقدام وزیر بهداشت و درمان در سفر به اصفهان و عیادت از قربانیان اسیدپاشی تقدیر کرد و گفت: امیدواریم وی سفری به سایر استان‌ها که گرفتار باران‌های اسیدی می‌شوند، نیز داشته باشد، چراکه امسال به عنوان مثال فقط در استان خوزستان در اولین بارندگی 5 تا 6 هزار نفر دچار تنگی نفس شدند.

نماینده مردم اهواز با تأکید بر رسالت نمایندگان در زمینه انعکاس مشکلات مردم بر ضرورت سعه صدر دولت در شنیدن انتقادات آنها تأکید کرد.