حضور مدیرکل هنرهای نمایشی در اجلاس سالانه آی تی آی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی به همراه سیداشرف طباطبایی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران برای شرکت در سی‌ و چهارمین کنگره جهانی مؤسسه بین‌المللی تئاتر (ITI)، عازم کشور ارمنستان شد.



شرکت در این اجلاس سالانه به منظور مذاکره در جهت تبادلات هنری و فرهنگی با دیگر اعضا در حوزه هنرهای نمایشی، شرکت در نشست‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف هنر تئاتر به منظور همفکری و یافتن راه‌کارهای مشترک و حفظ جایگاه و کرسی ایران در این نهاد هنری بین‌المللی صورت می‌گیرد.



پیش از این در سال 91 قادر آشنا، علی‌اکبر طرخان و سعید اسدی در سینایای رومانی و در سال‌های 1386 و 1387 حسین پارسایی و مجید سرسنگی در فلیپین و اسپانیا، به نمایندگی از ایران در این کنگره جهانی که هر ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود، شرکت کردند.



سی‌ و چهارمین کنگره جهانی موسسه بین‌المللی تئاتر (ITI)، امسال از تاریخ 26 آبان‌ماه لغایت اول آذر در شهر ایروان برگزار می‌شود.