مطالبات برنجکاران مازندران به 18 میلیارد تومان کاهش یافت

​دلاور حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، کل طلب برنجکاران استان بابت خرید توافقی برنج را بیش از ۶۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان بیش از ۵۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی یادآور شد: از زمان آغاز خرید توافقی محصول برنج در استان تا ۲۳ آبانماه بیش از ۱۴ هزار تن انواع برنج ارقام محلی و پرمحصول در استان خرید شده است.

حیدرپور افزود: برنج طارم هاشمی به ازای هر کیلوگرم ۶۱ هزار ریال، برنج طارم محلی به قیمت ۵۹ هزار ریال، خزر و فجر ۳۵ هزار و ۵۰۰ ریال، شیرودی و کشوری ۳۴ هزار ریال، ندا و نعمت نیز ۲۸ هزار و ۵۰۰ خرید توافقی می شود.

مازندران ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند.