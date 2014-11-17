ابراز شگفتی اتحادیه جهانی علمای مسلمین از قرار گرفتن در فهرست تروریسم امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، اتحاد جهانی علمای مسلمین با صدور بیانیه ای از اقدام امارات در قرار دادن نام این اتحادیه در میان گروههای تروریستی ابراز شگفتی کرد.

در بیانیه این اتحادیه آمده است: امارات باید در موضع غیر قابل توجیه خود تجدید نظر کند و نام این اتحادیه را از فهرست 85 گروهی که شنبه گذشته در فهرست گروههای تروریستی قرار داد، خارج کند

در بیانیه این اتحادیه که به امضای یوسف القرضاوی رسیده، بیان شده است: اتحادیه جهانی علمای مسلمین شگفتی کامل خود را از گنجاندن نام اتحادیه از سوی امارات در فهرست گروههای تروریستی اعلام می کند و آن را مورد مخالفت قرار می دهد.