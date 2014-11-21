به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هيات رئیسه دانشگاه علم و صنعت با شهردار منطقه 4 و دو عضو شورای اسلامی شهر تهران جلسه ای برگزار کرده و زمينه های تعامل بيشتر دانشگاه و شهرداری تهران را بررسی کردند. در ابتدای جلسه، دکتر محمد علی ‌برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت ايران خواستار افزايش همکاری های متقابل و ايجاد ارتباطی تنگاتنگ بين دانشگاه علم و صنعت ايران و شهرداری تهران شد.

وی به توانمندی دانشگاه علم و صنعت در زمينه های تحقيقاتی همچون راه و ترابری، سازه و ترافيک اشاره کرد و گفت: هم اکنون نيز اين دانشگاه در اين حوزه ها با شهرداری تهران همکاری دارد.

دکتر اميرحسين دوايی مرکزی - معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ايران نيز به همکاری های دانشگاه و شهرداری تهران در سال 81 اشاره کرد و در ادامه پيشنهاد تاسيس منطقه ويژه فناوری اطلاعات تهران در دانشگاه علم و صنعت را ارايه کرد.

در بخشی از اين جلسه مهندس عليرضا جاويد - شهردار منطقه 4 تهران، نیز نسبت به افزايش همکاری های شهرداری منطقه 4 با دانشگاه علم و صنعت ابراز تمايل کرد و برای مرمت زمين چمن مصنوعی و مرمت اسفالت سطح دانشگاه اعلام آمادگی کرد.

وی ابراز اميداواری کرد بتواند يک رديف بودجه برای دانشگاه علم و صنعت در شهرداری تهران تعريف کند.

دکتر سيد عبدالحسين مختاباد - عضو شورای اسلامی شهر تهران نيز در سخنانی در اين جلسه خواستار ايجاد فضای مشارکتی و افزايش تدبير و هم فکری دانشگاه و شهرداری تهران برای بهره برداری های متقابل شد. وی پيشنهاد کرد تفاهم نامه ای بين مجموعه دانشگاه و شهرداری تهران برای شروع کار منعقد شود و در ادامه زمينه های همکاری توسعه يابد.

دکتر احمد دنيامالی- عضو ديگر شورای اسلامی شهر تهران از افزايش همکاری دانشگاه علم و صنعت و شهرداری تهران استقبال کرد و از پيشنهاد دکتر دوايی برای ايجاد منطقه ويژه فناوری اطلاعات تهران در اين دانشگاه استقبال کرد.