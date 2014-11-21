به گزارش خبرنگار مهر، امیر شمسایی پس از پایان دیدار تیم‌های فوتسال ماهان تندیس قم و گیتی پسند اصفهان که شامگاه جمعه در قم برگزار شد اظهار داشت: این بازی بالا‌تر از یک بازی آسیایی بود و جز نتیجه بازی، همه چیز جذاب و تماشایی بود.

وی افزود: حریف خود را پیش از برگزاری این مسابقه آنالیز و به بازیکنان گوشزد کرده بودیم که هر اشتباه کوچک از سوی بازیکنان ما ممکن است به باز شدن دروازه ماهان بینجامد زیرا با تیمی بسیار با تجربه و با کیفیت مواجه بودیم.

سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم گفت: روی ۳ اشتباه فردی دروازه‌مان گشوده شد اما این نتیجه بد نیست و چیزی از ارزش‌های تیم ما کم نمی‌کند و بازیکنان ماهان تندیس امروز، بازی بسیار خوبی ارائه دادند.

شمسایی بیان کرد: اگر عدالت اجرا می‌شد، باید با ۴ یا ۵ گل اختلاف گیتی پسند را شکست می‌دادیم و حریف هم دل به ضد حمله بسته بود تا از این راه به ما ضربه بزند و گل‌هایی که گیتی پسند به ثمر رساند نشان می‌دهد آن‌ها به دنبال ضد حملات بودند.

وی در مورد مشکل گلزنی ماهان تندیس عنوان کرد: بعضی چیز‌ها از دست مربی خارج است اما فکر می‌کنم بازیکن ما اگر موقعیت گل را از دست می‌دهد به دلیل این است که تمرکز خود را هنگام ضربه از دست می‌دهد و باید بیشتر روی گلزنی و ضربات آخر کار کنیم.

سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم در مورد حواشی مسابقه تصریح کرد: من اعتقاد دارم که تیم گیتی پسند اواخر بازی در دو نیمه از نظر بدنی کم آورده بود و خاصیت تیم‌های با تجربه این است که وقتی در جریان بازی و به خصوص در اواخر وقت بازی از نظر فنی و بدنی مشکل پیدا می‌کنند، به حاشیه روی می‌آورند البته کار یکی دو نفر از نیمکت ما هم درست نبود که به آن‌ها تذکر دادم.

وی خاطرنشان کرد: از هر دو تیم انتظار بازی جوانمردانه دارم و هر دو تیم برای رسیدن به نتیجه مورد نظرشان زحمت کشیدند اما به دلیل بی‌تدبیری یکی دو نفر این اتفاقات افتاد که امیدوارم دیگر چنین مسائلی رخ ندهد.