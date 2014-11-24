تکفیرکردن حرام است/ ریشه افکار تکفیری همان خوارج است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی ابوبکر خوجملی شامگاه یکشنبه در کمیسیون ریشه‌یابی افکار تکفیری کنگره جهانی جریان‌های تکفیری و افراطی از نگاه علمای اسلام، اظهار کرد: تکفیر یعنی شخص از ایمان خارج شده، کسی که مسلمانان را متهم به کفر می‌کند خودش کافر است.

وی اضافه کرد: پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند هر کسی که به برادر خود کافر بگوید خودش کافر است.

مولوی خوجملی با بیان اینکه کافر دانستن دیگر اتباع مذاهب از نگاه اهل سنت مردود است، تاکید کرد: از شرایط اهل سنت این است که کسی نباید دیگری را که اهل قبله است کافر بداند.

وی ادامه داد: کسی که اسلامش ثابت شود نمی‌شود در مسلمان بودن وی شک کرد، بنابراین بدون دلیل و برهان نباید کسی را به کافر بودن متهم کرد.

مولوی خوجملی با بیان اینکه کافر دانستن دیگران نزد حنفی‌ها حرام است، تاکید کرد: واضح است پدیده تکفیری که امت اسلامی با آن مواجه است مصیبت بزرگی است، ریشه افکار تکفیری همان خوارج هستند.

وی تاکید کرد: نباید دیگران را به کفر متهم کنیم و نباید شخصی را مرتد از اسلام بدانیم مگر اینکه این مسئله به اثبات برسد.