به گزارش خبرنگار مهر، کامران گردان شامگاه یکشنبه در جلسه هماهنگي ستاد برفروبي شهرداري همدان بر آمادگي ستاد برفروبي شهرداري در مواجهه با بارندگي و فصل سرما تأكيد كرد.

گردان گفت: موفقيت در عمليات برفروبي نيازمند جلب مشاركت شهروندان است كه در راستاي تحقق اين امر بايد تبليغات و اطلاع‌رساني وسيعي داشت.

كامران گردان با اشاره به اينكه در سال‌هاي گذشته بيشتر عمليات برفروبي كوچه‌ها با مشاركت شهروندان صورت مي‌گرفت، اظهار كرد: شهرداري وظيفه برفروبي معابر اصلي را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه به دليل عدم فرهنگ‌سازي اين تصور مي‌شود كه برفروبي كوچه‌ها بر عهده مديريت شهري است، اظهارداشت: شهرداري وظيفه پاكسازي معابر اصلي شهر را بر عهده دارد.

گردان تأكيد كرد: باید با فرهنگ‌سازي و آموزش‌هاي شهروندي دوباره فرهنگ مشاركت مردم در برفروبي را با استفاده از اهرم‌هاي تشويقي احيا كرد.

وي واگذاري اقدامات ستاد برفروبي به يك مديريت واحد را ضروري دانست و افزود: با توجه به اينكه استفاده از نمك در يخ‌زدايي مشكلاتي از جمله خرابي آسفالت، مشکلات زيست محيطي، زنگ زدن وسايل فلزي را به دنبال دارد بايد يكي از سياست‌هاي فعلي ستاد كاهش 15 درصدي از نمك‌پاشي و جايگزيني آن با فناوري‌هاي جديد باشد.

رئيس كميسيون خدمات شهري، حمل و نقل و ترافيك شوراي اسلامي شهر همدان با بيان اينكه كاهش 15 درصد نمك‌پاشي با برنامه‌ريزي مناسب قابل اجراست، اضافه كرد: مي‌توان در صورت امكان از محلول‌هاي سي‌ام‌آ (CMA) به عنوان جايگزين نمك استفاده كرد.

كامران گردان برگزاري جلسات مشترك شهرداري‌هاي مناطق با پليس راهور، جمعيت هلال‌ احمر، اداره کل مديريت بحران و اورژانس جهت هماهنگي براي مقابله با حوادث احتمالي بارش‌هاي زمستاني را ضروري برشمرد و گفت: باید در اين زمينه مانور آمادگي در سطح شهر برگزار شود.

گردان اضافه كرد: بايد كلاس‌هاي توجيهي و آموزشي براي مأموران خدمات شهري از جمله رانندگان سازمان خدمات موتوري شهرداري و بخش خصوصي در زمينه چگونگي عمليات برفروبي و رعايت نكات ايمني برگزار شود.

وي با تشكر از فعاليت سازمان خدمات موتوري شهرداري همدان در تهيه و خريد ماشين‌آلات مورد نياز اظهار كرد: خودروهاي خريداري شده سرمايه با ارزشي براي شهر همدان محسوب مي‌شوند كه با توجه به اين ظرفيت انتظار مي‌رود عمليات برفروبي با مشكلات كمتري انجام شود.

گردان تجهيز و به روز شدن ماشين‌آلات و امكانات سازمان خدمات موتوری شهرداری همدان را مثبت ارزيابي كرد و اظهار كرد: اميد است با آمادگي شهرداری و همكاری شهروندان، در زمستان امسال همدان با مشكل خاصي مواجه نشود.