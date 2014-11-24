به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور در محل استانداری با تاکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان به تقویت علوم انسانی توجه ویژه ای داشته باشد اظهار داشت: باید اهتمام بیشتری برای تربیت معلمان که آینده سازان کشور را آموزش میدهند داشته باشیم.

وی اذعان داشت: باید کیفیت دانشگاه فرهنگیان به گونه ای باشد که معلمان ارزشی تحویل جامعه دهد.

استاندار سمنان با اشاره به جایگاه رفیع معلمان در جامعه خاطر نشان کرد: باید برای تربیت این قشر که وظیفه تعلیم و تربیت فرزندانمان را بعهده دارند سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم با رشد علمی دانش آموزان آینده روشنی را برای کشور رقم بزنیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور نیز در این دیدار خاطر نشان کرد: این دانشگاه از تجمیع مراکز تربیت معلم تشکیل شده است ولی توجه به این دانشگاه و توسعه و برنامه ریزی منسجم برای آن در دولت یازدهم اتفاق افتاده است.

محمود مهر محمدی در خاتمه، اهمیت و نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت مربیان و معلمان برای نظام آموزش و پرورش کشور را مهم برشمرد.

همچنین در این دیدار جهان مدیر کل آموزش و پرورش گزارشی از عملکرد پردیس برادران و خواهران دانشگاه فرهنگیان در استان ارائه کرد.