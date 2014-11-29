جزئیات گزارش ظریف در مجلس/عدم توافق در مورد اراک، فردو و سانتریفیوژها

ظریف: بر اساس برنامه اقدام مشترک ژنو عمل کردیم

وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی صبح امروز نمایندگان مجلس با محمدجواد ظریف گفت: در جلسه صبح امروز تعدادی از نمایندگان از وزیر امور خارجه سوالاتی پیرامون مذاکرات اخیر مطرح کردند که سوالات تحویل هیات رئیسه شد و از سوی هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

نماینده مردم کنگاور و هرسین با اشاره به جزئیات سوالات و دغدغه نمایندگان که در این جلسه خطاب به رئیس تیم مذاکره کننده کشورمان مطرح شد، تصریح کرد: عمده سوالاتی که نمایندگان مطرح کردند پیرامون امتیازاتی بود که جمهوری اسلامی ایران به غرب داده و از طرف دیگر امتیازاتی که طرف غربی و 1+5 به جمهوری اسلامی ایران داده است.

احمدی ادامه داد: آقای ظریف پاسخ این دغدغه ها را اینگونه داد که ما بر اساس تفاهم نامه ای که به عنوان اقدام مشترک در ژنو امضاء شده، اقدام کردیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در مجموع 4 تا 5 سوال از سوی نمایندگان مطرح شد، خاطر نشان کرد: تنها سوال آقای رسایی به طور مستقیم به دست آقای ظریف رسید که کلیات آن پیرامون ادامه مذاکرات و فضای عمومی آن بود.

اگر طرف مقابل به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکند، غنی سازی 20 درصد را شروع می کنیم

یک نماینده دیگر مجلس که می خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص جلسه غیرعلنی نمایندگان با وزیر امور خارجه گفت: در این جلسه در خصوص مذاکرات وین و توافقات صورت گرفته، وزیر امور خارجه گزارشی به مجلس ارائه داد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در این گزارش ظریف صراحتا اعلام کرد اگر طرف مقابل به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکند، ایران هم به عقب بازگشته و غنی سازی ۲۰ درصد را آغاز خواهد کرد.

وی ادامه داد: وزیر امور خارجه اعلام کرد ایران نیز گام به گام همراه با اجرای تعهدات غرب، تعهداتش را اجرا خواهد کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به پیام مجلس به ظریف، گفت: باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت نیز اعلام کرد که مجلس فقط توافق خوب را می پذیرد و به هیچ عنوان زیر توافق بد را امضا نخواهد کرد.

وی افزود: توافق خوب نیز عبارت است از لغو همه تحریم ها.

این عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: علاوه بر این غرب باید در قبال گام های مثبتی که ایران برای اعتماد سازی بر می دارد، گام های مثبتی را برای رفع تحریم ها و اجرای تعهدات خود بردارد.

حمایت مجلس از تیم مذاکره کننده مشروط به رعایت خطوط قرمز است

همچنین حسن سبحانی نیا در این خصوص گفت: با توجه به برگزاری دور دهم مذاکرات در وین، سئوالاتی در ذهن نمایندگان وجود داشت و با توجه به خبرهای رسانه ها، نمایندگان مایل بودند که در جریان ماوقع باشند.

نماینده مردم نیشابور ادامه داد: لذا هیات رئیسه از آقای ظریف دعوت کرد که در جلسه غیرعلنی شرکت کند و گزارشی از روند مذاکرات و توافقات را به نمایندگان ارائه دهد.

وی گفت: آقای ظریف به مدت ۴۵ دقیقه در جلسه غیرعلنی روند مذاکرات را تشریح کرد و در مورد نشست های مختلف دوجانبه، سه جانبه، چهارجانبه و مدت زمان فشرده مذاکرات گزارشی را ارائه داد.

سبحانی نیا اظهار داشت: وزیر امور خارجه همچنین اختلاف نظرهای ایران و غرب درمورد فردو، آب سنگین اراک، تعداد سانتریفیوژها و زمان لغو تحریمها را نیز تشریح کرد.

وی افزود: در ادامه نمایندگان سئوالاتی مطرح کردند و ظریف نیز اکثر سئوالات را پاسخ داد.

عضو هیات رئیسه در پایان گفت: مجلس از روند مذاکرات حمایت کرده و تاکید کرد در صورت پایبندی تیم مذاکره کننده به خطوط قرمز و مقاومت در مقابل زیاده خواهی های غرب، مجلس شورای اسلامی از روند مذاکرات حمایت خواهد کرد.

ظریف: هیچ توافقی در مورد تاسیسات اراک و فردو صورت نگرفته است

یک عضو کمیسیون فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص جزئیات این جلسه، گفت: آقای ظریف در این جلسه توضیحاتی در مورد تعداد جلسات گروه مذاکره کننده و گروه های اروپایی و آمریکایی و آسیایی در وین را ارائه داد.

این نماینده مجلس که می خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: ظریف در این جلسه توضیحی فراتر از آنچه در رسانه ها منعکس شده بود ارائه نداد، فقط اعلام کرد که هیچ توافقی در مورد تعداد سانتریفیوژها، تاسیسات اراک و فردو با طرف غربی اتخاذ نشده است.

وی ادامه داد: آقای باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت نیز اعلام کرد که مجلس از مذاکرات حمایت می کند.

وی اظهار داشت: با توجه به تایید مقام معظم رهبری ما نیز مذاکرات و تیم مذاکره کننده را تایید و حمایت می کنیم اما نگرانی های ما به خاطر بی اعتمادی به طرف غربی و شیطنت های آنهاست.

این نماینده مجلس افزود: به مذاکرات خوشبین نیستیم و معتقدیم طی یکسال گذشته چیزی عاید ایران نشده است.

جزئیات لشگرکشی هیات های اروپایی، آمریکایی و آسیایی به وین

در ادامه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص جزئیات این جلسه، گفت: وزیر امور خارجه کلیاتی از توافقات و روند مذاکرات را برای نمایندگان تشریح کرد.

وی که می خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: ظریف همچنین لشگرکشی هیات های اروپایی و آسیایی به وین در مقابل مذاکره کنندگان را تشریح کرد و گفت: پیشنهاداتی مطرح شده بود که در ابتدا تصمیم گرفتم برای مشورت درباره آنها به ایران بازگردم اما نهایتا به دلیل اینکه مسئله چندان جدیدی مطرح نشده بود تصمیم گرفتیم در وین مانده و مذاکرات را ادامه دهیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: ظریف معتقد بود که مذاکرات در زمان تمدید توافق ادامه خواهد داشت تا در کوتاه ترین زمان به توافق نهایی دست یابیم.

ظریف: امکان توافق و عدم توافق یکسان است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص جزئیات غیرعلنی امروز نمایندگان با وزیر امور خارجه، گفت: ظریف در این جلسه اعلام کرد با توجه به اینکه در مذاکرات به توافق کلی و نهایی دست نیافتیم، تمدید مذاکرات راه حل خوبی بود.

این نماینده مجلس که می‌خواست نامش فاش نشود، ادامه داد: ظریف معتقد بود در مدت باقی مانده به همان اندازه که امکان رسیدن به توافق کلی وجود دارد، امکان عدم دستیابی به توافق نیز وجود دارد. این امر منوط به پایبندی طرفین به توافقات است.

وی اظهار داشت: در این جلسه تلاش‌های تیم مذاکره کننده در مقابل طرف‌های غربی تشریح شد. نمایندگان نیز با استقبال و بدرقه گرمی که از وزیر امور خارجه به عمل آوردند، به نوعی از تیم مذاکره‌کننده تشکر کردند.