به گزارش خبرنگار مهر، فریبز عرب‌نیا بازیگر و کارگردان شناخته شده سینما، تلویزیون و تئاتر در گفتگوی تلفنی با برنامه رادیویی «پرانتز باز» رادیو نمایش، از سریال «رنگ شک» سخن گفت. اجرای این قسمت از برنامه به عهده بهروز رضوی بود.

عرب نیا در این گفتگو در پاسخ به رضوی درباره سابقه کارگردانی‌اش گفت: حدودا 10 یا دوازده سال پیش یک فیلم سینمایی سه اپیزودی برای شرکت طراحان هنر به تهیه کنندگی مهدی کریمی ساخته شد که یک اپیزودش را من کار کردم. اما این فیلم به دلیل اینکه برای تهیه کننده مشکلی پیش آمده بود متوقف ماند و بعدها هم چند بار به شکل‌های مختلف در حال شروع کارگردانی چند کار بودم که هر کدام به دلیلی متوقف شدند.

وی ادامه داد: از جمله قرار بود کارگردانی سریالی با مضمون همین سریال که پلیسی است شروع کنم، اما با پذیرفتن ایفای نقش در سریال عظیم «مختارنامه» این موضوع باز هم به تعویق افتاد.

کارگردان «رنگ شک» تأکید کرد: به هر حال بعد از این مدت، فرصت را مغتنم شمردم و دیدم کارگردانی و بازی در این سریال از پیشنهادهایی که برای بازی به من می‌شود ترغیب کننده‌تر است و این سریال را کارگردانی کردم. زمان هر قسمت 45 دقیقه است و به امید خدا از 8 آذر ماه از شبکه سه پخش خواهد شد. قضاوت درباره کیفیت این اثر نیز بر عهده مردم است.

بازیگر فیلم «چ» در بیان یکی از آرزوهایش گفت: آرزو می‌کنم هر کس که برای فرهنگ این کشور عزیز بدون در نظر گرفتن منافع مادی و منافع شخصی‌اش کار می‌کند، موفق باشد و از صمیم قلب برایش آرزوی تندرستی و توفیق دارم.

عرب نیا تصریح کرد: متاسفانه شرایط فعلی را که در عرصه هنر و عرصه‌های دیگر است به این دلیل ناراحت کننده می‌بینم که متاسفانه بعضی‌ها منافع شخصی‌شان را به همه چیز ترجیح می‌دهند و این رویه آسیب‌های خیلی جدی به فرهنگ کشور زده است.

وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم همه کسانی که فرهنگ این کشور برایشان مهم است موفق باشند و امیدوارم به زمانی برگردیم که مردم به سرنوشت جمعی فکر می‌کردند و منافع همگان مهم‌تر بود و با هم مهربان‌تر بودیم. سرنوشت همگان سرنوشت همه ماست.

برنامه رادیویی «پرانتز باز» هر روز غیر از جمعه‌ها ساعت 19 به سردبیری و تهیه کنندگی مارال دوستی پخش می‌شود.