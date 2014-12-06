شهرزاد کمال زاده بازیگر سریال «رنگ شک» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره همکاری با فریبرز عرب‌نیا در اولین تجربه سریال‌سازی‌اش اظهار کرد: همکاری با بازیگری که چنین تجربه‌ای در سینمای ایران دارد همیشه یکی از آرزوهایم بود که خوشبختانه با این سریال محقق شد. آقای عرب نیا پیش از کارگردان بودن، بازیگر است و با بازیگران هم زبان مشترکی دارد و می تواند آنها را بهتر درک کند. او ستاره سینمای ایران است و در هر حوزه‌ای از جمله سینما، تئاتر و تلویزیون کارهای درخشانی را با بازی‌ او دیده‌ایم.

وی افزود: همین موضوع برای بازیگر اطمینان خاطر ایجاد می‌کند از این که او خود را به کارگردانی سپرده است که بازیگری را به خوبی می‌شناسد و در بخش‌هایی دست بازیگر را برای پیش بردن کارش باز می‌گذارد. این اتفاق برای من بسیار مهم بود. چرا که من خود نیز نقش مقابل او را در سریال بازی می‌کردم.

این بازیگر در پاسخ به اینکه آیا اختلاف سنی او با بازیگر نقش مقابل تاثیر منفی بر باورپذیری نقش نداشته است؟ بیان کرد: آنچه که درباره نقش من اهمیت داشت، باور پذیربودن آن برای مخاطب بود و فکر می‌کنم اکنون هم این اتفاق و هدف محقق شده است چرا که نقش با فاکتورها و معیارهایی که برای آقای عرب‌نیا مهم بود، منطبق است. حالا فرقی نمی‌کند این نقش را فردی با شرایط سنی من بازی کند یا بازیگر دیگر که از نظر سنی به آن نزدیک‌تر است.

کمال‌زاده درباره کیفیت پرداخت این قصه پلیسی ادامه داد: یکی از ویژگی های مهم این مجموعه که می‌توان به آن اشاره کرد، پرداختن به خانواده و همسران پلیس است که شاید در نمونه‌های مشابه آن کمتر به آن پرداخته شده باشد.

وی در پایان گفت: این مساله از زوایای مختلفی در «رنگ شک» بررسی شد و این مینی سریال به خوبی نشان داد که برخی از همسران نیروهای پلیس می‌توانند صبر بیشتری داشته باشند؛ مانند همسر سرهنگ مکری و گروهی دیگر مانند رویا اینگونه نیستند و ممکن است نسبت به شغل همسرشان حساسیت‌هایی داشته باشند و دچار بیماری هم شوند.

به گزارش مهر، «رنگ شک» در 7 قسمت 45 دقیقه‌ای شنبه تا جمعه هفته گذشته از شبکه سه سیما روی آنتن رفت. این سریال نخستین تجربه سریال‌سازی فریبرز عرب‌نیا بازیگر مطرح سینما و تلویزیون بود.