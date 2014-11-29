یکی از معتمدان طایفه براهویی در زاهدان ترور شد

به گزارش خبرنگار مهر، خدا نظر براهویی یکی از معتمدان طایفه براهویی بامداد امروز در حالیکه پس از اقامه نماز از مسجد مکی زاهدان در حال عزیمت به منزل خود بود مورد حمله اشرار مسلح قرار گرفت و به ضرب گلوله جان خود را از دست داد.

رییس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان با تایید این خبر در گفتگو با مهر اظهار داشت: مقارن ساعت ۵.۵۰ دقیقه صبح امروز ضاربان ناشناس در خیابان خیام زاهدان این فرد را با اسلحه مورد هدف گلوله قرار دادند.

سرهنگ ابراهیم ملاشاهی بیان داشت: ضاربان مسلح با استفاده از یک دستگاه خودروی ۴۰۵ و فاقد پلاک نسبت به این اقدام تروریستی اقدام کردند که در این رابطه تلاش برای شناسایی ضاربان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی از تشریح جزئیات این حادثه خودداری کرد و گفت: هنوزعلت این حادثه مشخص نیست و در صورت به دست آمدن هرگونه اطلاعات تکمیلی متعاقبا از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.