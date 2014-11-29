۱۲۲ انشعاب‌ غيرمجاز آب در سطح روستاهای زنجان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سهرابی با بيان اينکه در ۶ ماهه نخست سال جاری ۵۶۶ فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است، گفت : از تعداد کل انشعاب های غیر مجاز شناسایی شده ۵۶۰ مورد انشعاب خانگی و ۶ مورد غیر خانگی بوده است.

وي افزود : آب سرقت شده در ۶ ماهه نخست سال ۳۴۰ هزار مترمکعب می باشد که رقمی بالغ بر ۴ میلیارد ریال برای شرکت آبفار خسارت وارد نموده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از ۵۶۶ مورد انشعاب غیر مجاز ۱۲۲ فقره تبدیل به مجاز شده است، اظهار داشت : مابقی انشعاب های غیر مجاز در حال پیگیری از مراجع قضایی و ذیصلاح می باشد تا تعیین تکلیف گردد.

سهرابی خاطر نشان ساخت : مصرف آب از انشعاب غيرمجاز به‌لحاظ قانوني و شرعي جايز نيست و اين‌گونه انشعاب‌ها منجر به اخلال در خدمات رسانی منظم و تضیع حقوق سایر مشترکین، موجب آلودگي در شبکه توزيع آب، کاهش عمر مفید شبکه توزیع آبرسانی و همچنین به دليل برداشت بي‌رويه منجر به افت فشار آب در شبکه توزيع آب مي‌شود.

معاون نظارت بر بهره داری با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده های انشعاب غیر مجاز در مراجع قضایی زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد، افزود : پیشنهاد می شود با تشکیل شورای حل اختلاف مختص وزارت نیرو با متخلفینی که اقدام به نصب انشعاب غیر مجاز آب و برق می کنند برخورد جدی صورت گیرد.