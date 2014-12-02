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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۴

توسط سازمان زیباسازی صورت گرفت؛

رونمایی از طرح نماد حجمی میدان انقلاب

رونمایی از طرح نماد حجمی میدان انقلاب

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، گفت:طرح نماد حجمی میدان انقلاب انتخاب شد .

به گزارش خبرگزاری مهر،جمال کامیاب با بیان اینکه برنامه ریزی برای طراحی نماد حجمی میدان انقلاب اسلامی از ابتدای امسال آغاز شد، گفت: از میان آثار راه یافته به نمایشگاه اثر مشترک روح الله شمسی زاده و حسین شناور به عنوان اثر برگزید انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه سازمان با انتشار فراخوان از هنرمندان برای طراحی نماد حجمی میدان انقلاب دعوت کرد، افزود: علاوه بر این فراخوان به طور خاص از اساتید برجسته مجسمه ساز برای طراحی نماد مورد نظر دعوت شد و در مجموع 105 اثر به دبیرخانه ارسال شد.

دکتر کامیاب با بیان اینکه داوری اولیه آثار از  مردادماه انجام شد، ادامه داد: هیات داوران متشکل از محمد بهشتی، مهدی چمران، حبیب الله صادقی، مهدی حجت، طاهر شیخ الحکمایی و محمد حسین حلیمی در چند مرحله کارهای ارسال شده به دبیرخانه را بررسی کردند.

به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، از مجموعه کارهای رسیده هیات داوران 5 اثر را به عنوان آثار نهایی انتخاب کردند.

او درمورد دلایل تاخیر در معرفی آثار منتخب از سوی سازمان زیباسازی، گفت: دلیل تاخیر به وجود آمده در معرفی آثار منتخب بررسی وضعیت و محاسبات فنی سازه و نیاز به هماهنگی بیشتر با شرکت مترو بوده است که به همین منظور عملیات طراحی نقشه های اجرایی این اثر توسط مهندسین ناظر و هنرمندان منتخب اجرای اثر صورت گرفت.

دکتر کامیاب با بیان اینکه طراحی نماد حجمی برای میدانی مانند میدان انقلاب از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است، افزود: از نتایج دیگر این پروژه انتخاب 35 اثر از بین آثار 32 هنرمند برای برگزاری نمایشگاه بود که این نمایشگاه در نگارخانه برگ برگزار می شود.

 

کد مطلب 2434312
نورا حسینی

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