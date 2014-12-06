آمریکا صحنه اعتراضات ضد نژادپرستی/سیاه پوستان قربانیان همیشه حاضر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هزاران معترض آمریکایی شب گذشته در شهرهای عمده ایالات متحده، به اعتراضات خود علیه پلیس آن کشور که در رخدادهای متوالی شهروندان سیاه‌ پوست غیرمسلح را به قتل رسانده است، ادامه دادند.

اعتراضات جدید پس از آن آغاز شد که هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک، یک افسر سفیدپوست پلیس را در جریات بازداشت منجر به مرگ یک شهروند سیاه‌پوست، بی گناه تشخیص داد.

تظاهرات اولیه در ۱۲ آذر ماه در نیویورک آغاز شد و به سرعت به فیلادلفیا، واشنگتن و اوکلند کشیده شد.

این برای دومین بار ظرف یک ماه اخیر است که سیستم قضایی آمریکا پلیس های عامل قتل شهروندان سیاه پوست این کشور را بی گناه تشخیص می دهد. در ماه گذشته هیئت منصفه میسوری رای به بیگناهی قاتل "مایکل براون" داد که همین امر موجب به راه افتادن اعتراضات گسترده ضد نژادپرستی در شهرهای مختلف آمریکا شد.

"اریک گارنر" شهروند سیاه‌ پوستی که به گفته پليس به فروش غير قانونی سيگار متهم بود، در ماه ژوئيه سال جاری در برابر بازداشت خود مقاومت کرد. در ويدئويی از صحنه بازداشت او چند مامور پليس تلاش می‌کنند با زمين انداختن گارنر به او دستبند بزنند اما يک افسر بازوی خود را برای چند ثانيه دور گلوی او گره می‌ زند. این شهروند که به آسم مبتلا بود، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

اما این تنها موضوع اعتراضات اخیر نیست.

"آکای گرلی" یک مرد ۲۸ ساله، زمانی که همراه نامزد خود در حال قدم زدن در بروکلین بود، به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون پلیس نیویورک می گوید گرلی یک قربانی کاملا بیگناه بوده است.

نیویورک‌ تایمز نیز در گزارشی در این رابطه می نویسد: تیراندازی و کشتن رومین بریسبون، یک سیاه‌ پوست غیرمسلح دیگر که سه‌ شنبه گذشته در فنیکس رخ داد آتش اعتراضات را بیشتر شعله‌ ور کرده است.

این وضعیت در حالی است که در دوم آذر ماه نیز دو مامور پلیس در شهر کلیولند آمریکا یک پسربچه ۱۲ ساله آفریقایی آمریکایی را که تفنگی قلابی همراه داشته است، به ضرب گلوله کشتند.

در پرونده اریک گارنر که به تبرئه مامور پلیس انجامیده است، باراک اوباما رئيس‌ جمهور ايالات متحده، بيل دی‌ بلاسيو، شهردار نيويورک و وکيل خانواده گارنر نیز ناامیدی و یاس خود را از حکم هيئت منصفه ابراز کرده اند!

در عین حال گروهی از کارشناسان امور حقوقی سازمان ملل متحد گفته‌ اند در مورد عملکرد هیئت منصفه در عدم اعلام جرم علیه افسران پلیس در دو پرونده اریک گارنر و مایکل براون، نگرانی ها مشروع است.

در گزارشی در خبرنامه سازمان ملل متحد نیز با اشاره به حضور ساختمان مرکزی آن در نیویورک آمده است: ما کاملا از اتفاق هایی که اینجا در حیاط خلوت ما رخ می دهد با خبریم!