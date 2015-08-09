فیلم/ هدیه ویژه سیاه پوستان به پلیس آمریکا

در مراسم شب گذشته بیش از ۲۱ هزار نفر شرکت کرده بودند که محل اصلی تجمع معترضین مقابل ساختمان پلیس فرگوسن بود. بر اساس این گزارش برخی از معترضین برای اعتراض به خشونت پلیس خود را به شکل «خوک» در آورده بودند و یک نفر نیز مجسمه ای را به شکل این حیوان ساخته بود و این در حالی بود که برخی دیگر سرهای بریده شده خوک ها را به عنوان هدیه در مقابل ساختمان پلیس قرار داده بودند.