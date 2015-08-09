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۱۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۰۶

فیلم/ هدیه ویژه سیاه پوستان به پلیس آمریکا

فیلم/ هدیه ویژه سیاه پوستان به پلیس آمریکا

بین الملل: شب گذشته خیابان های فرگوسن در ایالت میسوری آمریکا بار دیگر صحنه اعتراضات سیاه پوستان بود و اینبار معترضین هدیه ای ویژه برای پلیس آمریکا به دلیل خشونت علیه آنان آورده بودند.

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در مراسم شب گذشته بیش از ۲۱ هزار نفر شرکت کرده بودند که محل اصلی تجمع معترضین مقابل ساختمان پلیس فرگوسن بود. بر اساس این گزارش برخی از معترضین برای اعتراض به خشونت پلیس خود را به شکل «خوک» در آورده بودند و یک نفر نیز مجسمه ای را به شکل این حیوان ساخته بود و این در حالی بود که برخی دیگر سرهای بریده شده خوک ها را به عنوان هدیه در مقابل ساختمان پلیس قرار داده بودند.

کد مطلب 2878592
عبدالحمید بیاتی

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