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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

یادواره شهید خلبان احمد کشوری در بروجرد برگزار شد

یادواره شهید خلبان احمد کشوری در بروجرد برگزار شد

بروجرد - یادواره شهید خلبان احمد کشوری با حضور مسئولان در در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی بروجرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهید خلبان احمد کشوری با حضور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، امام جمعه بروجرد، فرماندار شهرستان بروجرد، مسئولان شهرستانی، روحانیون و طلاب و جمعی از نیروهای مسلح شهرستان در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی بروجرد برگزار شد.

امیر غلامعلی میر فرمانده پادگان مهندسی بروجرد ظهر شنبه در این مراسم اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حالی که جوانان ایران مشغول تثبیت انقلاب خود بودند جنگ بر این جوانان تحمیل شد و دست استکبار از آستین صدام بیرون آمد.

وی افزود: با شروع جنگ تحمیلی در همان اوایل نیروهای رزمنده ایران اسلامی صدام را از کرده خویش پشیمان کردند.

فرمانده پادگان مهندسی بروجرد ادامه داد: تمامی رزمندگان اسلام اعم از ارتش و بسیج قهرمان برای این ملت افتخار آفریدند و با عمل خویش دنیا را متحیر کردند.

وی با اشاره به رشادتهای شهید کشوری و شیرودی به عنوان تیزپروازان دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: این خلبانان شجاع با ایثار جان خود تمام اهداف دشمن را به آتش کشیدند و به همین خاطر به خلبانان تیز بال معروف شدند.

وی تصریح کرد: پیروزی و افتخارات به دست آمده امروز به برکت خون شهداء است.

فرماندهی پادگان مهندسی بروجرد افزود: برگزاری اینگونه یادواره ها تلنگری است برای مردم که اگر عزتمندی و سربلندی داریم به خاطر شهیدان دوران دفاع مقدس است و اگر امروز در ایران اسلامی امنیت برقرار است به پاس ایثار گوهر جان شهداء در راه حفاظت از سرزمین اسلامی ایران است.

وی یادآور شد: این یادواره ها موجب انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده انقلاب شده و برگزاری آنها فرصتی برای تکریم خانواده های شهداء است.

فرماندار شهرستان بروجرد نیز در ادامه این مراسم با ذکر خاطراتی از دوران دفاع مقدس و وصف رشادتهای رزمندگان در زمان جنگ تحمیلی افزود: اینگونه یادواره ها فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس به نسل های بعدی است.

مسلم پورقاسمیان تصریح کرد: وظیفه رزمندگان دوران جنگ تحمیلی این است که تمام آن روزها را برای نسل آینده ماندگار کرده و درس های عبرت آموز را انتقال دهند.

وی عنوان کرد: ما وارث خون پاک شهیدان هستیم و با ادامه راه آنها باید در مسیر تثبیت نظام اسلامی گام برداریم و نگذاریم دشمنان بر تفکر جوانان ایرانی غلبه پیدا کنند.

علی کشوری فرزند شهید خلبان احمد کشوری نیز در ادامه با گلایه مندی از وضعیت نامناسب و عدم زیرساختهای لازم در بروجرد اظهار داشت: با ورود به شهرستان بروجرد عدم زیر ساختهای لازم توسعه همانند فرودگاه احساس می شود.

وی افزود: محرومیت شهرستان از لحاظ زیرساختها موجب شده است که بروجرد به عنوان دیار فرزانگان در شان نام آیت العظمی بروجردی، شهیدان محمد بروجردی، کشوری و ... نباشد.

فرزند شهید کشوری ادامه داد: امید است در دولت جدید اقداماتی صورت بگیرد که زمینه اجرای زیرساختها در بروجرد فراهم شود و این شهر متناسب با شان مردم و شهیدان و عالمان این دیار رشد کند.

کد مطلب 2437132

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