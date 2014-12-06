یادواره شهید خلبان احمد کشوری در بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهید خلبان احمد کشوری با حضور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، امام جمعه بروجرد، فرماندار شهرستان بروجرد، مسئولان شهرستانی، روحانیون و طلاب و جمعی از نیروهای مسلح شهرستان در سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی بروجرد برگزار شد.

امیر غلامعلی میر فرمانده پادگان مهندسی بروجرد ظهر شنبه در این مراسم اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حالی که جوانان ایران مشغول تثبیت انقلاب خود بودند جنگ بر این جوانان تحمیل شد و دست استکبار از آستین صدام بیرون آمد.

وی افزود: با شروع جنگ تحمیلی در همان اوایل نیروهای رزمنده ایران اسلامی صدام را از کرده خویش پشیمان کردند.

فرمانده پادگان مهندسی بروجرد ادامه داد: تمامی رزمندگان اسلام اعم از ارتش و بسیج قهرمان برای این ملت افتخار آفریدند و با عمل خویش دنیا را متحیر کردند.

وی با اشاره به رشادتهای شهید کشوری و شیرودی به عنوان تیزپروازان دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: این خلبانان شجاع با ایثار جان خود تمام اهداف دشمن را به آتش کشیدند و به همین خاطر به خلبانان تیز بال معروف شدند.

وی تصریح کرد: پیروزی و افتخارات به دست آمده امروز به برکت خون شهداء است.

فرماندهی پادگان مهندسی بروجرد افزود: برگزاری اینگونه یادواره ها تلنگری است برای مردم که اگر عزتمندی و سربلندی داریم به خاطر شهیدان دوران دفاع مقدس است و اگر امروز در ایران اسلامی امنیت برقرار است به پاس ایثار گوهر جان شهداء در راه حفاظت از سرزمین اسلامی ایران است.

وی یادآور شد: این یادواره ها موجب انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده انقلاب شده و برگزاری آنها فرصتی برای تکریم خانواده های شهداء است.

فرماندار شهرستان بروجرد نیز در ادامه این مراسم با ذکر خاطراتی از دوران دفاع مقدس و وصف رشادتهای رزمندگان در زمان جنگ تحمیلی افزود: اینگونه یادواره ها فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس به نسل های بعدی است.

مسلم پورقاسمیان تصریح کرد: وظیفه رزمندگان دوران جنگ تحمیلی این است که تمام آن روزها را برای نسل آینده ماندگار کرده و درس های عبرت آموز را انتقال دهند.

وی عنوان کرد: ما وارث خون پاک شهیدان هستیم و با ادامه راه آنها باید در مسیر تثبیت نظام اسلامی گام برداریم و نگذاریم دشمنان بر تفکر جوانان ایرانی غلبه پیدا کنند.

علی کشوری فرزند شهید خلبان احمد کشوری نیز در ادامه با گلایه مندی از وضعیت نامناسب و عدم زیرساختهای لازم در بروجرد اظهار داشت: با ورود به شهرستان بروجرد عدم زیر ساختهای لازم توسعه همانند فرودگاه احساس می شود.

وی افزود: محرومیت شهرستان از لحاظ زیرساختها موجب شده است که بروجرد به عنوان دیار فرزانگان در شان نام آیت العظمی بروجردی، شهیدان محمد بروجردی، کشوری و ... نباشد.

فرزند شهید کشوری ادامه داد: امید است در دولت جدید اقداماتی صورت بگیرد که زمینه اجرای زیرساختها در بروجرد فراهم شود و این شهر متناسب با شان مردم و شهیدان و عالمان این دیار رشد کند.