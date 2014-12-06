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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۹

جودت:

نمایشگاه هفته پژوهش خراسان شمالی با ۷۵ غرفه راه اندازی می شود

نمایشگاه هفته پژوهش خراسان شمالی با ۷۵ غرفه راه اندازی می شود

بجنورد - رئیس کمیته اجرایی ستاد هفته پژوهش، فناوری، اشتغال و توسعه کارآفرینی خراسان شمالی از برپایی۷۵ غرفه در نمایشگاه هفته پژوهش در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین جودت افزود: با راه اندازی این نمایشگاه، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، مراکز علمی، صنعتی آخرین دستاوردهای خود را در این مرکز به نمایش می گذارند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۲۲ غرفه از این نمایشگاه به مراکز آموزش عالی و ۱۰ غرفه به دستگاه اجرایی و هشت مورد به بخش خصوصی واگذار شده است.

جودت یادآور شد: برگزاری کارگاه و نشست های تخصصی نیز پیرامون فن‌آوری و توسعه کارآفرینی در این نمایشگاه در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: هماهنگی های لازم با شهرداری به منظور سهولت در بازدید برای دانش آموزان و دانشجویان از این نمایشگاه انجام  شده است.

جودت گفت: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فن‌آوری و توسعه کارآفرینی یکشنبه ۱۶ آذر ماه سال جاری در محل سالن ورزشی هلال احمر مرکز استان افتتاح می شود.

کد مطلب 2437240

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