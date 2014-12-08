به گزارش خبرنگار مهر، سیمین شکری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: جایگاه ماهیان خاویاری در محافل شیلاتی و بیولوژی جهان، از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است.

وی، وجود عوامل متعددی همچون ورود انواع آلودگی ها به دریای خزر، صیدبی رویه قاچاق، از بین رفتن زیستگاه های طبیعی تخم ریزی و بسیاری از فاکتورهای سوء دیگر را سبب کاهش ذخایر این آبزیان گرانقدر باستانی ذکر کرد.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: اجرای پروژه های متعدد تحقیقاتی، احیاء و بازسازی ذخایر و همچنین پرورش در آب های داخلی از جمله این اقدامات مسئولان در جهت حفاظت از این مواهب الهی بوده است که در استان قزوین نیز در این راستا اقداماتی انجام شده است.

شکری، ارزش غذایی خاویار را سرشار از انواع ویتامین ها و مواد معدنی، اسیدهای چرب امگا ـ۳ و دیگر ترکیبات مغذی برشمرد.

این مسئول با بیان اینکه در سال گذشته تولید ماهیان خاویاری در استان ۱۵تن بوده است ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب و بکارگیری روشهای نوین بتوان شاهد افزایش تولید گوشت و خاویار در بخش تولید و پرورش ماهیان خاویاری باشیم.