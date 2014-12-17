  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۴

در پی اما و اگرهای مجوز گرفتن از وزارت ارشاد

خواننده رپ: تلاش می‌کنم در ایران مجوز بگیرم

خواننده رپ: تلاش می‌کنم در ایران مجوز بگیرم

آرمین زارعی ملقب به آرمین 2AFM خواننده سبک رپ نسبت به انتشار برخی از خبرها در فضای رسانه ای کشور با انتشار یادداشتی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن یادداشت آرمین زارعی آمده است:

 مدتی است در فضای مجازی و حتی در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای که به ظاهر حامی هنرمندان داخل کشور هستند و گویا جز ایجاد دو دستگی و تخریب اذهان عمومی رسالت دیگری ندارند، خبری مبنی بر مجاز شدنِ آهنگ‌های من منتشر می‌شود.

نمی‌دانم منبع این خبر از کجاست و اصلاً برای چه این شایعه را ساخته‌اند ولی می‌دانم هرچه که هست باعث و بانیانِ این اتفاق، خیرِ من و امثال من را نمی‌خواهند، زیرا این شایعات هیچ تاثیر مثبتی بر روی کار من ندارد و تنها تمرکزم را روی کار‌هایم کم می‌کند.

آرمین زارعی

من تصمیم گرفته‌ام در ایران بمانم و بر اساس شرایط و قوانین کشورم فعالیت کنم. برای گرفتن مجوز هم می‌خواهم اقدام کنم و بسیار امیدوار هستم که بتوانم در چارچوب قوانین و به صورت رسمی فعالیتم را ادامه دهم ولی اینکه این اتفاق چه زمانی رخ بدهد، مشخص نیست.

 من تا هر زمان که لازم باشد صبر می‌کنم تا در داخل ایران و به صورت رسمی فعالیت کنم. امیدوارم این آخرین باری باشد که به اینگونه شایعات پاسخ می‌دهم و مطمئن باشید اگر روزی مجوز بگیرم این خبر از رسانه‌های معتبر منتشر خواهد شد.

به گزارش مهر، از چندی پیش برخی سایت‌ها و سپس برخی رسانه‌های رسمی دست به گمانه زنی درباره امکان صدور مجوز اجرا و آلبوم برای خوانندگان رپ از جمله آرمین زارعی زدند ولی این مساله به کرات از سوی مقامات وزارت ارشاد از جمله سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت راشاد تکذیب شد.

سخنگوی وزارت ارشاد پیش از این تاکید کرده بود هیچ مجوزی برای موسیقی رپ صادر نمی شود و نخواهد شد زیرا این نوع موسیقی با فرهنگ و ساختار موسیقایی ایران همخوانی ندارد.

همچنین پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی نیز تاکید کرد از سوی این دفتر هیچ مجوزی تاکنون در زمینه موسیقی رپ صادر نشده است.

 

کد مطلب 2445540
علیرضا سعیدی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها