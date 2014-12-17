به گزارش خبرگزاری مهر، در متن یادداشت آرمین زارعی آمده است:
مدتی است در فضای مجازی و حتی در برخی شبکههای ماهوارهای که به ظاهر حامی هنرمندان داخل کشور هستند و گویا جز ایجاد دو دستگی و تخریب اذهان عمومی رسالت دیگری ندارند، خبری مبنی بر مجاز شدنِ آهنگهای من منتشر میشود.
نمیدانم منبع این خبر از کجاست و اصلاً برای چه این شایعه را ساختهاند ولی میدانم هرچه که هست باعث و بانیانِ این اتفاق، خیرِ من و امثال من را نمیخواهند، زیرا این شایعات هیچ تاثیر مثبتی بر روی کار من ندارد و تنها تمرکزم را روی کارهایم کم میکند.
من تصمیم گرفتهام در ایران بمانم و بر اساس شرایط و قوانین کشورم فعالیت کنم. برای گرفتن مجوز هم میخواهم اقدام کنم و بسیار امیدوار هستم که بتوانم در چارچوب قوانین و به صورت رسمی فعالیتم را ادامه دهم ولی اینکه این اتفاق چه زمانی رخ بدهد، مشخص نیست.
من تا هر زمان که لازم باشد صبر میکنم تا در داخل ایران و به صورت رسمی فعالیت کنم. امیدوارم این آخرین باری باشد که به اینگونه شایعات پاسخ میدهم و مطمئن باشید اگر روزی مجوز بگیرم این خبر از رسانههای معتبر منتشر خواهد شد.
به گزارش مهر، از چندی پیش برخی سایتها و سپس برخی رسانههای رسمی دست به گمانه زنی درباره امکان صدور مجوز اجرا و آلبوم برای خوانندگان رپ از جمله آرمین زارعی زدند ولی این مساله به کرات از سوی مقامات وزارت ارشاد از جمله سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت راشاد تکذیب شد.
سخنگوی وزارت ارشاد پیش از این تاکید کرده بود هیچ مجوزی برای موسیقی رپ صادر نمی شود و نخواهد شد زیرا این نوع موسیقی با فرهنگ و ساختار موسیقایی ایران همخوانی ندارد.
همچنین پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی نیز تاکید کرد از سوی این دفتر هیچ مجوزی تاکنون در زمینه موسیقی رپ صادر نشده است.
